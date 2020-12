Calendario 2021: Estas son las películas y estrenos que más esperamos

Este es el calendario de estrenos programados para 2021. No es definitivo (es imposible), y lo más probable es que se modifique con el paso del tiempo debido a la crisis sanitarias y las nuevas disposiciones oficiales en las distintas regiones. Generalmente, el estreno de películas se dirige por el mercado en Estados Unidos, pero la estrategia de salida podría variar.

En palabras más simples, seguramente muchas de las fechas que aparecen en esta nota van a cambiar. Algunas películas se van a retrasar mientras otras, en un giro más dramático, se irán hasta 2022. Y aquí les volvemos a advertir que los títulos de 2022 de los que tenemos fecha, probablemente también cambien…

El cine y el 2020

La industria y las audiencias se han intentado adaptar –aunque quizá esa no sea la palabra más adecuada– a las circunstancias. Los espectadores han encontrado un refugio en las plataformas de streaming con un catálogo variado y la salida de algunas producciones (tanto series como películas) originales. Hemos sobrevivido… Pero la industria por sí misma, la ha tenido más complicada (fuera de un Netflix, por ejemplo).

Los cines estuvieron cerrados durante meses. Algunos abrieron con un aforo menor al 50 por ciento y hoy, no todos lograron abrir sus puertas de nueva cuenta. Prácticamente no hubo estrenos. El primer estreno fuerte a nivel internacional, fue TENET de Christopher Nolan con una producción de 200 millones de dólares. Una enorme apuesta que la libró bastante bien considerando la crisis.

Luego le siguieron otras cintas que resistieron los cambios. Pero en realidad, toda la cartelera fuerte, se fue para 2021 y 2022. Disney no dio paso en falso, y después de estrenar el live action de Mulán en Disney+, movió sus películas para el siguiente año. Tal fue el caso de Black Widow, West Side Story o Jungle Cruise.

HBO Max

Warner Bros. “abrió” las salas con TENET y va a cerrar el 2020 con Wonder Woman 1984. Y lo que viene para 2021 es una sorpresa. Recientemente, anunció que 17 de sus estrenos (incluidas sus más grandes producciones como Dune o The Suicide Squad), tendrán un plan de salida day-and-date, eso significa que se estrenará de manera simultánea en salas de cine y en plataformas. En este caso, la plataforma de streaming es HBO Max.

Nota: Actualmente, HBO Max no está disponible en México. Pero todo indica que llegará a nuestro país y la región en los primeros meses de 2021 (sí, eso se traduce en una plataforma más en el mercado).

Así que con todo esto en mente, aquí les dejamos el calendario de películas para diciembre de 2020 y todo 2021 con las fechas que hasta hoy, se han revelado:

Diciembre de 2020

The Prom – 11 de diciembre (Netflix)

Wonder Woman 1984 – 17 de diciembre

Ma Rainey’s Black Bottom – 18 de diciembre (Netflix)

The Midnight Sky – 23 de diciembre (Netflix)

Soul – 25 de diciembre (Disney+)

Monster Hunter – 31 de diciembre

Películas para 2021

Enero

Mortal Combat – 15 de enero

Chaos Walking – 22 de enero

The Little Things – 29 de enero

Febrero

The King’s Man — 12 de febrero

Marzo

Tom and Jerry – 5 de marzo

The Many Saints of Newark – 12 de marzo

Abril

No Time to Die – 2 de abril

Reminiscence – 16 de abril

A Quiet Place II – 23 de abril

Mayo

Black Widow – 7 de mayo

Godzilla vs. Kong – 21 de mayo

F9 (Fast & Furious) – 28 de mayo

Cruella — 29 de mayo

Junio

The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 4 de junio

In the Heights – 18 de junio

Julio

Top Gun: Maverick – 2 de julio

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings – 9 de julio

Space Jam: A New Legacy – 16 de julio

Jungle Cruise – 30 de julio

Agosto

The Suicide Squad – 6 de agosto de 2021

Candyman – 27 de agosto de 2021

Beatles Get Back — 27 de agosto de 2021

Septiembre

Jackass – 3 de septiembre de 2021

Octubre

Dune – 1 de octubre de 2021

Noviembre

Eternals – 5 de noviembre de 2021

Elvis – 5 de noviembre de 2021

King Richard – 19 de noviembre de 2021

Diciembre

West Side Story – 10 de diciembre de 2021

Matrix 4 – 22 de diciembre 2021

2022

Sonic the Hedgehog 2 – 8 de abril de 2022

The Batman – 4 de marzo de 2022

Legally Blonde 3 – 20 de mayo de 2022

Jurassic World: Dominion – 10 de junio de 2022

Fantastic Beasts 3 – 22 de julio de 2022

Under the Boardwalk – 22 de julio de 2022

The Flash – 4 de noviembre de 2022

Avatar 2 -16 de diciembre de 2022

Películas programadas de 2023 a 2028

The Tiger’s Apprentice -10 de febrero de 2023

Shazam 2 – 2 de junio de 2023

Star Wars – 22 de diciembre de 2023

Avatar 3 – 20 de diciembre de 2024

Star Wars 2 – 19 de diciembre de 2025

Avatar 4 – 18 de diciembre de 2026

Star Wars 3 – 17 de diciembre de 2027

Avatar 5 – 22 de diciembre de 2028

Películas sin fecha

Judas and the Black Messiah

The Woman in the Window

Death on the Nile

Free Guy

Black Adam

The Green Knight

Minecraft

Rise

Those Who Wish Me Dead

The Last Vermeer

Connected

The French Dispatch

Malignant

Saint Maud

Promising Young Woman

Stillwater