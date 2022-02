Murió Carlos Martínez Rentería, periodista cultural y referente de la contracultura en México

Si todos nos aventamos a echar nombres de la contracultura en México, saldrán varios, pero sin duda el más repetido será Carlos Martínez Rentería, cofundador de la Revista Generación. Ayer se informó su fallecimiento.

La noticia de la muerte de Carlos Martínez Rentería fue confirmada desde la mañana ayer, 7 de febrero. Se sabía que el periodista y editor de Generación estaba hospitalizado y solicitaba apoyo para continuar con sus gastos médicos.

Martínez Rentería nació en la Ciudad de México en 1962. Estudió teatro y periodismo, destacándose en éste último en la vertiente cultural. Fue reportero cultural de El Universal durante casi 10 años (de 1984 a 1995). Durante este lapso, cofundó la revista Generación, desde la cual dio espacio a sinfín de escritores de la llamada contracultura.

¿Y que es eso de la contracultura? Así lo explicaba rápidamente: “el espacio simbólico para nombrar las nuevas expresiones artísticas que no son aceptadas dentro del consenso de la cultura oficial de una época determinada”.

Aunque muchos relacionan a la contracultura con las expresiones de los 60 / 70 del siglo XX (el movimiento beat, por ejemplo), Carlos Martínez Rentería llamaba a la actualización del concepto desde una interpretación contemporánea. Y así se deja ver en varias ediciones de Generación.

“De una manera irresponsable no me interesa hacer una revista bien hecha. Está Letras libres para publicar a los mejores escritores. A mí me interesa hacer una revista que tenga fuerza, espíritu, que haya logrado una personalidad propia y que al cabo de 20 años siga vigente”.

Además de editor y periodista, fue escritor. Se le conocen poemarios como Barbarie, De las mujeres y el no tiempo y Polvos blasfemos. También se le recuerda como un activo impulsor de la legalización de las drogas.

Carlos Martínez Rentería era calificado como un personaje sui generis y así lo demuestran las varias formas en que sus amigos y compañeros lo recordaron tras darse a conocer su muerte: “Vivió la vida que quiso”, “todos los caminos literario, lúdico, erótico, excesivos llevaban a Carlos Martínez Rentería”; “un bastardo de la uva”, etcétera.

Por su parte, desde el terreno institucional (donde a veces se llegó a mover) , así lo recordó la UNAM en su página de Difusión Cultural: “Una generación está de luto. Carlos Martínez Rentería, el reportero de la escena subterránea y editor que abrió páginas a las voces contraculturales en México por más de tres décadas, falleció hoy. Lamentamos profundamente su partida”.