Si hay un escritor que siempre está en todos lados, ese es Stephen King. Y es que la adaptación de sus obras (la que ustedes elijan) siempre estará entre los proyectos más sólidos y una de las apuestas más seguras en la industria del entretenimiento. En los últimos años hemos visto nuevas versiones de It, Doctor Sleep, Pet Sematary y más, pero quizá a la que de plano no le fue bien fue al último remake de Carrie, la primera novela del ‘maestro del terror’ que mostraba la historia de una chica con poderes telequinéticos que tras obtenerlos crea un caos en su ciudad.

Por si no se acuerdan de esta película (o de plano quieren olvidarla) fue protagonizada por la joven Chlöe Grace Moretz junto a Julian Moore y estrenada en 2013. Desde que se mostró como una actualización del clásico de culto para las nuevas generaciones, la crítica comenzó a hablar del desastre que sería y así fue pues en taquilla no le fue como esperaban y las actuaciones no estuvieron a la altura. A pesar de t0dos los malos comentarios, esta es una de las historias más queridas de King, es por eso que el canal FX estaría planeando hacer una serie completita de Carrie.

De acuerdo con Deadline, este proyecto ya tiene luz verde y podría aparecer en las televisiones del mundo en al menos dos años. Aunque esta es una excelente noticia, tenemos que decirles que aún no hay ni escritores ni actores para esta nueva adaptación, aunque según la misma fuente buscarían que en una época en la que el empoderamiento femenino se siente en todos los rubros, fuera una mujer afroamericana la que interprete a Carrie White.

Esta no sería la primera vez que se estrene en televisión la historia de Carrie, pues en 2002 el director David Carson liberó una película estelarizada por Angela Bettis, Patricia Clarkson y Emilie de Ravin, que se une a la aclamada cinta de Brian de Palma así como a un musical de Broadway y una obra de teatro.