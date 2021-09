‘Cenicienta’: 5 razones por las que es importante ver la nueva adaptación

El pasado 3 de septiembre se estrenó Cenicienta, el musical protagonizado por Camila Cabello bajo la dirección de Kay Cannon. Y sí, podríamos pensar que se trata, una vez más, de la historia en la que una mujer desamparada necesita a un príncipe que la salve. Pero no.

Cenicienta es una adaptación moderna que si bien se apega a algunos lineamientos del cuento (el “felices para siempre” es indispensable), viene con algunos cambios que se suman a las conversaciones de la actualidad de empoderamiento, representación, inclusión y diversidad. ¿Cómo lo hacen? No sólo con la historia, sino con un montón de elementos que acompañan una producción divertida (y muy musical).

Si de plano no se les dan los musicales o no se han animado, quizá estas razones hagan labor de convencimiento y vean Cenicienta.

1.- Una mujer de negocios

La historia de Cenicienta es simple. Se trata de una joven huérfana que vive con su madrastra, una mujer que decide explotarla a partir de que siente envidia de su belleza y bondad. La única manera en la que puede salir de las garras de su madrastra es casándose con un hombre que se la lleve lejos. ¿Y qué mejor si ese hombre es un príncipe?

La historia se desarrolló hace siglos (AQUÍ te dejamos un quiz sobre la historia), por lo que no podemos sorprendernos que todo se base en una relación de dependencia económica. Sin embargo, el giro de 180 grados que toma la adaptación original de Amazon Prime Video con Camila Cabello es la parte más determinante de la película al apegarse a una figura femenina actual.

Ella vive sometida por su madrastra, pero sus aspiraciones no son conocer el amor, sino emprender su propio negocio, pues es una gran costurera y trabaja en diseños exclusivos de vestidos. Su sueño, así, es comprar un local para mostrar sus vestidos. ¿Hay un príncipe? Sí, pero su desarrollo personal y profesional va primero que una relación amorosa y un título de princesa.

2.- Su relación con el mundo actual

Como les contamos al principio, Cenicienta es una adaptación que se apega al discurso de empoderamiento femenino que impera en la actualidad, pero también lo hace con las necesidades de ver personajes ya conocidos, en su mismo entorno idílico, como una enseñanza de lo que se debe quedar en el pasado.

Ella busca poner su propio negocio para ser independiente y apoyar en su hogar (muy a pesar de que este la excluya); pero no sólo es su historia la que destaca, sino la de la mayoría de las mujeres presentes como la princesa Gwen, quien se encuentra a la sombra de su hermano (y la tradición del hombre sucesor) a pesar de que es la única capaz de tomar decisiones inteligentes.

Cenicienta pone sobre la mesa la autonomía de su protagonista y la capacidad de liderazgo y entendimiento de quienes la acompañan para potenciar un único mensaje: sororidad.

3.- El elenco principal

Cenicienta es el debut de Camilla Cabello. Como sabemos, es una de las cantantes más conocidas en la actualidad, por lo que su participación en el elenco de este musical, es importante. Cabello da vida a Ella, nuestra constante heroína en una cinta que aprovecha un clásico para revelar las necesidades de un discurso moderno en la actualidad.

Y la verdad es que lo hace bastante bien acompañada de un cast interesante liderado también por Idina Menzel, actriz multinominada a los premios Tony que destacó a partir de su participación en Frozen con la voz de Elsa y el hitazo de “Let It Go”. Idina es la madrastra de Ella que se siente apresurada por las necesidades económicas de su familia conformada por puras mujeres en una época en la que no podían tener autonomía. El giro también es interesante.

Billy Porter es Fab G, el hada madrina de Ella que le agrega un toque divertido a la historia, pues reconoce, por ejemplo, que muchas veces el éxito comercial depende de “gente rica y blanca“. Además, se asume como narrador y tiene un número musical.

Cenicienta es quizá la producción más grande para Nicholas Galitzine, quien está acompañado por Minnie Driver, Pierce Brosnan, James Corden, Tallulah Greive con la sorpresiva presencia de Nandi Bushell (sí, la explosiva niña que venció a Dave Grohl en una batalla en la batería).

4.- Diversidad e inclusión

Ya hablamos del elenco principal en el cual residen los números musicales más importantes, pero también es importante señalar que dentro de esta gran producción –planteada como una idea de James Corden–, hay una enorme variedad de bailarines y cantantes que fomentan la representación en un cuento falto de diversidad.

Pero esto no sólo se lleva frente a la pantalla, sino detrás de ella con una fuerte presencia femenina que no sólo apunta a Cannon como directora y guionista, sino a la mayor parte de su producción con Jessica Weiss en el score, quien ha colaborado en varias ocasiones con Rupert Gregson- Williams, John Debney, The Newton Brothers y Mychael Danna, este último también parte de Cenicienta.

Ellen Mirojnick es la encargada del diseño de vestuario, una reconocida diseñadora que en los últimos años ha colaborado con Angelina Jolie en First They Killed My Father (2017) y Maleficent: Mistress of Evil (2019); pero que se llevó las palmas por lo que hizo en The Greatest Showman (2017). Su carrera inició con Fatal Attraction del 87 y colaboró en varios filmes con Michael Douglas.

5.- La música que le da vida

La directora Kay Cannon es conocida por ser la mente detrás de las comedias musicales de Pitch Perfect, pero su trabajo ha sido más amplio al formar parte del equipo de escritores y escritoras de programas como 30 Rock, New Girl y Girlboss. Así que su presencia ya es sinónimo de que estamos frente a una historia divertida en términos musicales.

Pero no sólo está ella. Destacamos la presencia de Scott Harris, un productor musical que ha colaborado con Dua Lipa, Justin Bieber, Khalid, Shawn Mendes y la misma Camila Cabello en algunos de sus más grandes hits. Y para Cenicienta vuelve a ser mancuerna con la cantante para “Million to One”, la canción principal de la cinta. Otra rola original es “Dream Girl” interpretada por Idina Menzel.

Entre algunas escenas, aparece Ben Bailey Smith para rapear el resumen de lo que acabamos de ver y presentarnos el nuevo escenario. Están las canciones “The New Barry”, “Shot at the Crown” y “Shoe Made of Glass”. Son algunas de las partes más dinámicas y divertidas del filme.

Pero lo que más llama la atención son los covers. Acá les dejamos la lista completa de canciones que fueron utilizadas para Cenicienta:

“Somebody to Love” de Queen

“Material Girl” de Madonna

“Am I Wrong” de Nico & Vinz

“Shining Star” de Earth, Wind & Fire

“Whatta Man” de Salt-N-Pepa y En Vogue

“Seven Army Nation” de White Stripes

“Perfect” de Ed Sheeran

“Let’s Get Loud” de Jennifer Lopez

Cenicienta es una película original de Amazon Prime Video que ya está disponible. ¡Chécala ACÁ!