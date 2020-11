Wakanda Forever: Checa el emotivo homenaje de Marvel a Chadwick Boseman

Ay, mi corazón. Este 29 de noviembre hubiera sido el cumpleaños número 44 de Chadwick Boseman, actor estadounidense conocido por interpretar al Rey T’Challa en ‘Black Panther’ y quien falleció el pasado 28 de agosto por el cáncer de colon que le fue detectado en 2016. Una enfermedad que no evitó que Boseman grabara la exitosa película del MCU.

La muerte de Chadwick Boseman fue una de las más inesperadas de este 2o20, pues pocos conocían la condición en la que se encontraba el actor. Sin embargo, si algo nos quedó claro es que el actor y guionista dejó un enorme hueco en los corazones de su fans, quienes durante varios días le realizaron homenajes para honrar su memoria.

Al parecer Disney y Marvel Studios están muy conscientes de la importancia y popularidad que el personaje de Chadwick tuvo entre los seguidores del Universo cinematográfico de Marvel, por lo que en este día especial decidieron honrar la memoria del rey de Wakanda con un gesto que ha conmovido a muchos de sus fans.

Y es que Disney+, el servicio de streaming que hace unas semanas llegó a México, decidió incluir un intro especial a la película de ‘Black Panther’. En éste se aprecia una secuencia en el logo de Marvel, la cual está conformada por varias escenas de Chadwick Boseman interpretando al memorable Rey T’Challa. ¡Estamos llorando!

Acá se los dejamos por si no lo han visto:

Disney has updated the Marvel Studios intro for ‘Black Panther’ on Disney Plus in remembrance of the late Chadwick Boseman. Happy birthday, King. pic.twitter.com/2A9sJXLONy

— Geeks of Color #BlackLivesMatter (@GeeksOfColor) November 29, 2020