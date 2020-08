Este 28 de agosto se convirtió en un día muy triste para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), sobre todo para quienes eran fieles seguidores de la película Black Panther. Y es que el actor Chadwick Boseman, quien le dio vida al conocido T’Challa, falleció a los 43 años de edad debido al cáncer de colon que le fue detectado hace cuatro años.

Fue a través de un comunicado emitido en la cuenta personal de Twitter del actor, donde la familia de Boseman dio a conocer la lamentable noticia. “Es con un dolor inconmensurable que confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman”, se lee en el escrito donde indican que el actor estadounidense fue diagnosticado con cáncer en 2016, con la enfermedad en fase III en ese momento.

Chadwick Boseman grabó varias cintas mientras batallaba con el cáncer

Sin embargo, en los últimos años el cáncer avanzó y pasó a fase IV. “Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y te trajo muchas de las películas que tanto te han gustado”, menciona el comunicado, en donde afirman que todas las cintas en las que participó fueron filmadas entre cirugías y quimioterapias.

“Fue el honor de su carrera darle vida al Rey T’Challa en Black Panther”, agrega la familia de Chadwick Boseman en el escrito, en donde al final agradecen todas las muestras de cariño de los fans y también, piden a todos que respeten su duelo y privacidad durante este momento tan delicado.

En redes sociales muchos han lamentado su pérdida

En redes sociales las reacciones y condolencias no se hicieron esperar. A través de Twitter, varios colegas, amigos y celebridades como Mark Hamill, The Rock, Brie Larson y más, expresaron sus condolencias por la repentina muerte de Chadwick Boseman, cuyo deceso sorprendió a todos por igual.

“Qué hombre y qué inmenso talento. Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza solo estaba comenzando”, mencionó Mark Ruffalo, que en el MCU le da vida a Hulk y quien trabajó con Boseman en ‘Avengers: Endgame’, estrenada en 2019. “Descansa en el poder, Rey.”, agrega.

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

Acá otras reacciones en torno a la lamentable muerte del gran T’Challa

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

My prayers go out to Chadwick’s family and loved ones. The world will miss his tremendous talent. God rest his soul. #wakandaforever https://t.co/j5JWSeiqd5 — chris pratt (@prattprattpratt) August 29, 2020

This news is just simply unfathomable, unimaginable. Sending love and peace to his family and loved ones. Rest in Power. https://t.co/Mssphif7Lb — Mandy Moore (@TheMandyMoore) August 29, 2020

An immeasurable loss. From “Black Panther” to “Da 5 Bloods,” Chadwick Boseman brought strength and light to the screen, every time. pic.twitter.com/vRXxYU8Tbr — The Academy (@TheAcademy) August 29, 2020

Hard to hear about this.

Rest in love, brother.

Thank you for shining your light and sharing your talent with the world. My love and strength to your family. https://t.co/hNAWav7Cq8 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 29, 2020

Such a brutal loss. RIP, Chadwick. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 29, 2020

Ay, compañero actor. Tú y el Loco se fueron a seguir el vuelo por allá, por allá. Somos los actores los que nos quedamos en la pista bailando sin que nadie nos aplauda. Interpretado esas historias en las que todos creemos. Abrazos eternos sin haberlos conocido. https://t.co/cVAbRSXMfL — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) August 29, 2020

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x — Marvel Entertainment (@Marvel) August 29, 2020

Just when you thought 2020 couldn’t get any worse… A deeply gifted man is gone too soon. His memory will blaze on fiercely… from here to eternity.#ripChadwick https://t.co/CBVoNBpuII — Mark Hamill (@HamillHimself) August 29, 2020

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god … ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever … https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020

I’m floored by this news, Chadwick was one of the best and I really enjoyed watching him work. RIP https://t.co/N9HtKuuMIg — Ice Cube (@icecube) August 29, 2020

This is a crushing blow. — Jordan Peele (@JordanPeele) August 29, 2020

Ver esta publicación en Instagram We’ve lost a great one. My heart is truly broken. #ChadwickBoseman Una publicación compartida por Octavia Spencer (@octaviaspencer) el 28 de Ago de 2020 a las 7:13 PDT