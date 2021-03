¿Qué pasaría si todos pudiéramos ver y escuchar nuestros pensamientos? La repuesta es bastante amplia, pero lo más probable es que las cosas se salgan de control y sean peligrosas, por decir m enos. Esa es la premisa que propone Chaos Walking, el regreso de Doug Liman con la adaptación de las novelas de Patrick Ness.

Protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley, Chaos Walking está ambientada en 2257 y nos presenta a Todd Hewitt, un joven en el Nuevo Mundo (un planeta que ha sido colonizado por humanos), específicamente en el pueblo Prentisstown donde desde hace años, no hay mujeres. Todd, por ejemplo, sabe cómo luce una mujer por las imágenes que tiene de su madre, pero en realidad, nunca ha visto una, ni siquiera a un bebé.

¿La razón? En este Nuevo Mundo, los animales y hombres sufren de una extraña enfermedad conocida como “The Noise” (ruido) en la que es posible ver y escuchar todos los pensamientos. Las mujeres quedaron exentas de esta enfermedad, por lo que se volvieron un peligro para los hombres al no revelarse realmente qué estaban pensando. Acto seguido: todas murieron.

Chaos Walking comienza cuando una nave espacial aterriza en Prentisstown, y la única sobreviviente es Viola, quien se convierte en la amenaza para todos los habitantes del pueblo al tratarse de una mujer.

Hasta aquí todo va bien con la película. La idea es interesante y elenco también. Como revelamos, Holland toma el protagónico de Todd junto a Daisy Ridely como Viola, y por ahí vemos a Demián Bichir, Mads Mikkelsen, David Oyelowo, hasta Nick Jonas. Sin embargo, hemos de confesar que la dinámica de la película se rompe con su propia premisa.

Los grandes del pueblo como el personaje de Mikkelsen (el Mayor), o el padre de Todd, interpretado por Bichir, han logrado controlar su ruido y manifestarlo cuando creen es conveniente. Pero para alguien joven como Todd, esto es imposible, y todo el tiempo está rodeado de sus pensamientos. Y es justo decirlo: no son nada interesantes.

Constantemente, Todd se está repitiendo a sí mismo que debe actuar como un hombre, o bien, dice su nombre para que sus pensamientos no se revelen en imágenes sobre cualquier situación. Y no pasa de ahí, realmente. Cuando interactúa con Viola (no les diremos cómo ni por qué para evitar spoilers), piensa en que es una mujer muy bella e incluso en las posibilidades de besarla.

Esto resulta en una conducta que no contradice sus pensamientos, sin generar circunstancias interesantes que alimenten la idea central de la película y los peligros que algo así supondrían en una realidad sin importar que esta sea de ciencia ficción o fantasía. En otras palabras: las posibilidades en Chaos Walking eran infinitas y redujeron al protagonista a un sujeto que sólo se hace interesante cuando intenta concentrar su ruido.

Ahora bien. Esta pretende ser una saga, por lo que la primera película (casi) siempre sirve como mera introducción. Asó podríamos entender que en esta primera entrega, los protagonistas se quedaron cortos, por decirlo de alguna manera. Pero la realidad es que pudieron haber generado una dinámica mucho más interesante para crear expectativa en las próximas entregas que vienen en camino.