¿Bruce Wayne emo? Checa a Robert Pattinson en estas imágenes de ‘The Batman’

Sin duda Batman es uno de los superhéroes más queridos que han existido, pues su historia logró atrapar a miles de lectores desde su primera aparición en 1939. Desde entonces, hemos tenido chance de verlo en distintos medios como el cine y la televisión, con diversos actores que se han puesto el traje del héroe de Ciudad Gótica, pero próximamente podremos verlo en la pantalla grande cuando Robert Pattinson le dará vida a Bruce Wayne en The Batman.

Desde que se anunció que el actor al que hemos visto en cintas como Twilight, Bel Ami y recientemente en The Lighthouse, la polémica no se hizo esperar. Sobre todo porque salieron algunos detractores, que creían que él no era el indicado para protagonizar esta historia, que será dirigida por Matt Reeves, aunque poco a poco fueron saliendo detalles que llamaron la atención de todas las personas.

Un elenco espectacular se unió al elenco de The Batman

Para empezar, al elenco de The Batman se unieron grandes nombres como Jonah Hill, Paul Dano, Zöe Kravitz y hasta Andy Serkis, quienes interpretarán respectivamente al Pingüino, el Acertijo, Catwoman y Alfred Pennyworth en esta adaptación. A partir de ese momento son pocas las cosas que han mostrado de la película, creando expectativa entre los fanáticos del ‘Hombre Murciélago’.

Por ahí se filtraron algunas imágenes del rodaje, que nos daban una idea de cómo luciría Robert Pattinson con el traje puesto gracias a un doble, pero hasta el momento no ha salido una fotografía oficial. Como recordarán, este 22 de agosto DC trae para nosotros una convención virtual con un montón de anuncios más importantes de su universo cinematográfico, que por ahora hemos visto cosas de Wonder Woman 1984, The Flash y The Suicide Squad, y por supuesto que esta película es una de las más esperadas de todo el evento.

¿Robert Pattinson con el traje del hombre murciélago?

Justo dos días antes de DC FanDome, el director Matt Reeves reveló en su cuenta de Twitter el logo y un arte oficial de The Batman, pero previo al anuncio oficial de esta película en la convención, tenemos algunas imágenes nuevas de Robert usando el icónico traje de este superhéroe y parece que está triste, muuuuy triste.

Resulta que una usuaria de la popular red del pajarito azul llamada @heroshardin compartió una serie de fotografías de Pattinson. Algunas de ellas ya las habíamos visto –porque por ahí aparecieron con un fondo rojo– pero otras nos mostraron cómo es que lucirá interpretando a Bruce Wayne.