Checa en exclusiva el tráiler final de ‘TENET’ de Christopher Nolan

La industria del cine es complicada en cuanto a las apuestas por historias originales. Actualmente, la fórmula del éxito comercial reside en remakes, secuelas, segundas –terceras, cuartas y hasta novenas– partes de una misma historia. En otras palabras, un estudio no suelta tan fácil un buen presupuesto para una historia original… la realidad es que el único que puede lograrlo es Christopher Nolan, y TENET es la prueba de eso.

A finales de 2018, después del éxito de Dunkirk y la primera nominación de Oscar para Nolan como Mejor Director, es que se confirmó que estaba trabajando en un nuevo proyecto fílmico. Con el paso de los meses se fueron revelando detalles mínimo del filme como su protagonista, el elenco, los miembros de la producción y el nombre.

Y así, después de un largo camino, finalmente llegamos al tráiler final de TENET antes de su estreno internacional que se vio en duda (o quizá peligro) por la emergencia sanitaria. Pero vamos por partes para poder entenderle.

Tráiler final de ‘TENET’

Este último avance, el cual trae de fondo la canción de Travis Scott titulada “The Plan”, es un conjunto de imágenes en las que vemos cómo funciona la “inversión del tiempo” de la que tanto ha hablado Nolan en los últimos meses.

TENET no es nada simple. No se trata de una película sobre viajes en el tiempo, sino sobre la inversión del mismo. La idea es que si se hace una “inversión del flujo del tiempo”, los personajes creerán que algo ya fue, pero en realidad todavía no ha sucedido. Esto, eventualmente, se convierte en un arma.

Acá se los dejamos para que le echen un ojo:

¿Qué es lo que sabemos de esta cinta?

En una entrevista con USA Today, Robert Pattinson dijo poder leer el guion de TENET, debían hacerlo en un cuarto del cual el guion nunca salía. La intención es mantener en total secreto la historia, el desarrollo de sus personajes y las escenas impresionantes a las que el director británico nos tiene acostumbrados.

Y vaya que lo logró hasta ahora. TENET sigue la historia de un agente secreto de la CIA que es reclutado para evitar que inicie una Tercera Guerra Mundial. Pero el conflicto, el centro de los problemas no son armas nucleares o la escasez del agua como tanto se ha dicho, sino la forma en la que se interpreta y experimentamos el tiempo…

La palabra TENET es un palíndromo o una palabra que se lee de la misma forma de derecha a izquierda y viceversa. Esta está relacionado, precisamente, con la “inversión del tiempo”, el cual es el tema central de la película protagonizada por John David Washington.

Este actor es conocido por su participación en BlackKklansman de Spike Lee y la serie Ballers. Junto a él aparecen Robert Pattinson y Elizabeth Debicki en papeles mayores, además de Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia y Michael Caine, este último un gran colaborador de Nolan.

¿Quién más participa en esta enorme producción?

Hablando de colaboradores de Nolan, hemos de mencionar a Hans Zimmer, quien realizó el score de Dunkirk, Interstellar, Inception y la trilogía de Batman. Pero para TENET, no habrá dream team, pues el compositor aceptó realizar el score de Dune de Denis Villeneuve, y no podía trabajar en los dos proyectos al mismo tiempo.

Por lo que Nolan buscó a Ludwig Göransson, el sueco responsable del score de Creed, Black Panther, Venom y la segunda temporada de The Mandalorian, para trabajar en su onceava producción.

A su equipo también se sumó el cinefotógrafo Hoyte van Hoytema, quien trabajó con Nolan en Interstellar y Dunkirk. Jennifer Lame se suma por primera vez un proyectó de Nolan, y lo hace con su producción más ambiciosa. En TENET se utilizó una mezcla de cámaras IMAX y 70mm para el rodaje.

Lame fue la responsable de la edición de Hereditary y Midsommar de Ari Aster, dos de las películas de terror más aclamadas de los últimos dos años. En su filmografía también se encuentran títulos como Frances Ha de Noah Baumbach y Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan.

Una más: Andrew Jackson para el departamento de efectos especiales. Él regresa después de su colaboración en Dunkirk, pero es mayormente conocido por su enorme trabajo en Mad Max: Fury Road. Aquí fue director del departamento de VFX, y vuelve a ocupar esa posición para TENET, una cinta que sorpresivamente no explota este recurso con poco más de 300 tomas.

¿Cuándo se estrena ‘TENET’?

Después de tres cambios de fecha, finalmente Warner Bros. decidió lanzar TENET el 26 de agosto en algunas ciudades selectas en todo el mundo. Su estreno en Estados Unidos se programó para el 3 de septiembre y en México, la película llegará el 10 del mismo mes. Así que prácticamente ya estamos a nada de que podamos ver esta cinta.

Como recordamos, TENET tenía su lanzamiento planeado para el 16 de junio, mes en que se celebraba el cumpleaños de Nolan y el décimo aniversario de Inception. Pero la pandemia obligó a que se moviera para finales de ese mismo mes. Sin embargo, el retraso en las aperturas de cine y la incertidumbre, hizo que el estudio la moviera para mediados de agosto.