¡Checa el primer teaser de ‘Raya and the Last Dragon’, la nueva cinta de Disney!

Desde que el coronavirus llegó para arruinarnos los planes, la industria cinematográfica fue una de las más afectadas, pues Hollywood de plano tuvieron que parar las filmaciones y producciones de un montón de películas. Pero hubo algunos que pudieron continuar trabajando, como Disney y su estudio de animación, que a pesar del cierre de cines y demás, siguen puliendo detalles de sus próximos proyectos que muy pronto podremos ver, como Raya and the Last Dragon.

Durante la D23 Expo de 2019, la casa de Mickey Mouse anunció que venía en camino esta cinta que cuenta con muchísimos nombres talentosos. Para que se den una idea, está dirigida por Don Hall –quien ganó el Oscar a Mejor Película Animada por Big Hero 6 en 2015 y trabajó en Moana–, pero además cuenta con un espectacular elenco de voces encabezado por actrices como Akwafina y Kelly Marie Tran.

‘Raya and the Last Dragon’ promete ser un viaje épico

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, Raya and the Last Dragon tiene una historia muy interesante. De acuerdo con Mashable, la película está ambientada en un mundo fantástico llamado Kumandra y sigue a una guerrera solitaria llamada Raya (Tran) que viaja en una búsqueda para encontrar al último dragón que muchos piensan, sigue vivo, después de que tuvieran que sacrificarlos para salvar a la humanidad.

Ella cree que este ser mágico puede salvar a su pueblo de una fuerza maligna, pero el dragón Sisu (Awkwafina) se ha quedado atrapado en un cuerpo humano y necesita la ayuda de Raya para volver a su forma original. En aquel momento, Disney solamente mostró un par de artes conceptuales, pero ahora tenemos un teaser tráiler que en tan solo unos minutos logró dejarnos picados y con las ganas de verla completa.

En éste pequeño adelanto podemos ver a Raya y su compañero animal Tuk Tuk llegando a un lugar secreto. Después de soltar un montón de trampas al más puro estilo de Indiana Jones, este par logra entrar a un escondite donde podría estar el dragón que tanto busca, Sisu, pero ahí dentro los espera una persona misteriosa con la que tiene que luchar para terminar con su tarea. Fueron unos segundos pero eso fue más que suficiente para dejarnos expectantes.

Originalmente, Raya and the Last Dragon estaba programada a estrenarse el próximo 25 de noviembre. Sin embargo, y así como muchas otras de las cintas que la casa de Mickey Mouse, cambió su llegada a los cines de todo el mundo hasta el 12 de marzo de 2021. Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación el primer vistazo a esta película que promete y mucho: