Checa el tráiler de ‘Chaos Walking’, la nueva cinta de Tom Holland y Daisy Ridley

Puede que la industria cinematográfica aún no se reponga del duro golpe que le dio la pandemia; sin embargo, algunos estudios ya le están dando carpetazo al 2020 –en vista de que muchas películas no se podrán estrenar en cines– y prefieren pensar y planear sus futuros proyectos. Y al parecer el próximo año tendremos historias espectaculares, sobre todo de ciencia ficción en la pantalla grande, y una de ellas es Chaos Walking.

Así como muchas otras cintas de este género, como Dune de Denis Villeneuve, esta trama ha pasado por un montón de retrasos. Desde 2013 se supo que estaba en producción y que contaría con la visión de Robert Zemeckis, pero tres años después Lionsgate anunció que el encargado de dirigirla sería Doug Liman, conocido por estar detrás de películas como Mr. & Mrs. Smith y Edge of Tomorrow, pero el elenco también prometía.

Tom Holland y Daisy Ridley se juntan en ‘Chaos Walking’

Para empezar, anunciaron que Daisy Ridley –mejor conocida como Rey en Star Wars– y el Peter Parker del MCU, Tom Holland, serían los protagonistas de Chaos Walking. Esta es una adaptación de la novela The Knife of Never Letting Go que el escritor Patrick Ness publicó en 2008, y para llevarla al cine contaron con algunos de los mejores guionistas que hay en la industria, como Charlie Kaufman y John Lee Hancock.

Después de tantos tropiezos y de años en desarrollo, por fin liberaron el tráiler oficial de esta cinta y para ser honestos, no se ve nada mal. En este vistazo conocemos a Todd Hewitt (Holland), un joven que vive en el lejano planeta del Nuevo Mundo, que es criado para creer que un patógeno ha matado a toda la población femenina del mundo.

Por si esto no fuera suficiente, este virus ha desatado una habilidad especial llamada Ruido, que permite a la gente del lugar escuchar las mentes de los humanos y los animales. El chico sale a la aventura y es ahí donde conoce a Viola Eade (Ridley), una joven sin ese dichoso ruido que será la clave para descifrar todos los secretos que hay escondidos en el planeta.

El resto del elenco también es espectacular

De acuerdo con Indie Wire, además de Tom y Daisy, el resto del elenco lo conformen grandes actores. Para que se den una idea, incluyeron en el reparto a Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Kurt Sutter, Nick Jonas, Cynthia Erivo y David Oyelowo, en una historia que al menos por el avance que nos mostraron, pretende convertirse en una nueva franquicia cinematográfica para este par de jóvenes figuras.

Chaos Walking, la próxima cinta de Daisy Ridley y Tom Holland aún no tiene una fecha oficial de estreno, pero se espera que llegue a nosotros en 2021. Mientras esperamos a que nos den más detalles, checa a continuación el impresionante tráiler de la película: