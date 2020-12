Se acabó la magia: Así reaccionó el internet a la última entrega de ‘Chilling Adventures of Sabrina’

Por ahí dicen que no hay plazo que no se cumpla, y desafortunadamente para los fans de Chilling Adventures of Sabrina, la serie terminó este 31 de diciembre. Después de dos entregas exitosas, llenas de misterio y un toque de humor, la historia de la joven bruja en Netflix llegó a su fin con la cuarta parte de la última temporada de una manera repentina, pues para ser honestos, muchos pensaban que el desenlace sería complicado.

Como recordarán, la primera parte de esta serie se estrenó en la plataforma entre 2018 y 2019, y para este 2020 lanzó la segunda parte. Sin embargo, y para sorpresa de todos –porque fue un éxito– a mediados de julio de este mismo año el gigante del streaming anunció que cancelaría esta producción, dejando un enorme hueco en todos aquellos que la seguían al pie de la letra; pero claro, se despediría con ocho episodios.

‘Chilling Adventures of Sabrina’ se despide con una última entrega

Conforme fueron pasando los meses, Netflix reveló las primeras imágenes y la fecha de estreno de esta parte de la cuarta temporada de Chilling Adventures of Sabrina. Pero todo se descontroló hace unas cuantas semanas cuando nos mostraron el tráiler de esta última entrega, porque nos quedó claro que las cosas no serían nada fáciles para la joven bruja, ya que tendrá que enfrentarse a una enorme amenaza.

La última vez que vimos a Kiernan Shipka en pantalla había dos Sabrinas: Sabrina Spellman en la Tierra y la otra gobernando el Infierno como la Reina Sabrina Morningstar. Pero en esta ocasión, ambas deberán unir fuerzas –y todos sus ejércitos– para acabar con los Terrores de Eldritch, que llegaron para poner en peligro las vidas de todos los habitantes de Greendale pero… ¿podrán detener el apocalipsis estas dos chicas?

El internet despide el año con esta serie

Pero mientras descubrimos que es lo que pasará en esta última parte de Chilling Adventures of Sabrina, el internet anda emocionado por todo lo que pasará en esta serie. Resulta que como ya es costumbre, desde la madrugada de este 31 de diciembre muchos aprovecharon que andan de vacaciones para desvelarse y ver de una vez por todas los ocho episodios que le quedan a esta entrega, y hay sentimientos encontrados.

Casi todos mencionan que maratonear esta producción es lo mejor que harán para decirle adiós al extraño 2020, aunque por ahí hay uno que otro que recordó con nostalgia lo que Sabrina dejó en sus vidas y por supuesto que no faltaron quienes sacaron sus mejores memes al respecto –recordando los apagones de la CFE el pasado 28 de diciembre, jiar jiar–. A continuación les dejamos las mejores reacciones al final de esta serie.

Cuando estabas esperando por la última temporada de el mundo oculto de Sabrina pic.twitter.com/KOwOHIhnT6 — Memes_21 (@Memes217) December 31, 2020

Plan perfecto de último día del año, ver la última temporada de Sabrina ‍♀️ #SabrinaNetflix pic.twitter.com/SLmY6x7Twm — Thalia (@Thal_chinese) December 31, 2020

Cuando estrenan la T4 de Sabrina | Pero es la última. pic.twitter.com/cZW9jC3BMa — The Aldebalorian (@AldebitasOM) December 31, 2020

bueno hoy me voy a pasar todo el día viendo Sabrina y pensando en lo bella que es Kiernan chao pic.twitter.com/RBfMIeCh7M — M a r y (@mariadoraziov) December 31, 2020

Preparado para ver la cuarta temporada de las Escalofriantes aventuras de Sabrina #SabrinaNetflix #sabrinatheteenagewitch pic.twitter.com/LDJ8sIlK20 — _Kai_14 (@__Kai_14) December 31, 2020

Habrá que acabar bien el año viendo Sabrina pic.twitter.com/xpaabTvQA5 — Pilar (@Pilar_Saez) December 31, 2020

Que mejor que disfrutar del ultimo dia del año viendo Sabrina… pic.twitter.com/i5vgcpISSw — .ℴℴℊℯℯ. (@joorge_71) December 31, 2020

La CFE estaba dando spoiler de Sabrina los apagones son por la oscuridad Absoluta que viene T4 #SabrinaNetflix @NetflixLAT pic.twitter.com/ZXtIjVAHjh — MC (@mari_xuy) December 31, 2020