¡Chispas! Esto es lo que pasará con Samantha Jones en ‘And Just Like That’

Ahora que el reinicio ‘de Sex and The City’, está a la vuelta de la esquina, sus creadores han comenzado a adelantar algunos spoilers de la trama, pero ha llegado el momento de aclarar qué es lo que pasa con Samantha Jones en ‘And Just Like That’, cómo los productores justificarán su ausencia ahora que el trío de amigas neoyorquinas ha vuelto. La buena noticia es que no morirá.

La propia Kim Cattrall, quien interpreta a la ejecutiva de relaciones públicas sexaholic, ha dicho que no quiere volver a saber de la serie por problemas de desigualdad salarial, ni mucho menos de Sarah Jessica Parker, quien ha dejado en claro que no le cae nada bien. Sin embargo, del hecho al trecho hay una gran diferencia, así como de la realidad al guion, todo es ciencia ficción.

kim cattrall

Y es que, a través de un video filtrado en TikTok, se puede apreciar a un grupo de extras que se a un grupo de extras, cada uno de ellos vestidos de negro y filmando una escena de ‘And Just Like That’. Mientras que el dueño de la cinta plantea la hipótesis sobre si la escena es para el funeral de Samantha.

En busca de lo imposible

Nos queda claro que si por Parker fuera, en su calidad de productora ejecutiva ya hubiera aventado el papel de Samantha Jones a la hoguera. Tal y como han empezado a arremolinarse los rumores de que la apasionada novia de ‘Smith Jerrod’ (Jason Lewis) había sido asesinada.

Pero, el director Michael Patrick King, prefirió manejar el destino de Jones de una manera muy diferente con la esperanza de que Cattrall reconsidere unirse a la serie. En entrevista, el equipo de ‘SATC’, reveló que Samantha, no tendrá ningún destino fatal, por el contrario, a la publicista le ha ido tan bien que de hecho, se ha mudado a Londres.

“No podríamos tener a Samantha vagando por la ciudad de Nueva York y no hacer que las otras mujeres (Charlotte y Miranda) no interactuaran con ella”, dijo la fuente al periódico. “Simplemente no habría tenido sentido. Enviarla a Los Ángeles no era una opción, como lo habíamos hecho en la primera película, por lo que tener a su personaje con sede en Londres realmente fue la manera perfecta de mantenerla viva y explicar su ausencia”.

El último intento

Lo más sorprendente, es que el director de ‘And Just Like That’, no tuvo reparo en dejar en descubierto que realmente está considerando el regreso de Catrall. Por lo que al final de la primera temporada, se informa que Carrie hará un gran gesto para recuperar a Samantha. “Carrie es la que pasa mal sin Samantha, y al final de ‘And Just Like That’, veremos a Carrie extender la marca de olivos e intentar reavivar la amistad”.

Tal parece que los escritores esperan que este movimiento -bastante desesperado- anime a Cattrall a regresar para la segunda temporada. “Tenemos grandes esperanzas de que para cuando comencemos a filmar la segunda temporada, Kim se haya unido al programa y Samantha Jones pueda hacer un regreso triunfal a la Gran Manzana. Queremos que Kim regrese. La echaron de menos en el set. Todos entendemos por qué se siente como lo hace. Lo entiendo. Solo queremos que vuelva para futuras temporadas”.Kim

Pero, mientras son peras o manzanas, ya es hora de irnos preparando para el gran estreno de ‘And Just Like That’ que será el próximo 9 de diciembre del 2021 por HBO Max. Por cierto, acá te dejamos toda la cartelera del mes de diciembre, para que nunca te aburras.