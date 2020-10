Uno más: Esta es la razón por la que quieren cancelar a Chris Pratt

Chris Pratt, el reconocido Star Lord de Guardianes de la Galaxia y Avengers, está en el ojo del huracán. El actor se volvió tendencia como resultado de que algunas teorías sobre sus creencias políticas y/o religiosas se han viralizado. Pero la pregunta es por qué…

El debate sobre Chris Pratt se ha extendido casi tanto como viajes intergalácticos en el universo cinematográfico de Marvel, y mucho de ello tiene que ver con una publicación en Twitter que la directora Amy Berg (directora de Deliver Us from Evil) realizó desde el pasado fin de semana. Por supuesto, el asunto ha llegado a niveles insospechados.

El pasado 17 de octubre, la directora Amy Berg publicó desde su cuenta de Twitter una especie de encuesta en la que invitaba a lo usuarios a elegir al mejor Chris de Hollywood. “Uno se tiene que ir” se lee en el tweet, mismo en el que se observan cuatro fotos: una de Chris Pratt, una de Chris Evans, una de Chris Hemsworth y una más de Chris Pine.

Inmediatamente, diversas tuiteros -en Estados Unidos principalmente- comenzaron a votar y la gran mayoría estuvo de acuerdo en ‘cancelar’ a Pratt. Entonces los argumentos aparecieron, manifestando que el actor pertenecía a una iglesia de corte conservador que supuestamente está en contra de la comunidad LGBT+, entre muchas otras cosas como también es, presuntamente, un supremacista blanco.

Luego del intenso fin de semana en el que Pratt estuvo en boca de las redes, algunos viejos amigos del MCU alzaron la voz para defenderlo. Desde Instagram, Robert Downey Jr -Iron Man- publicó hoy una foto de él junto al intérprete. “Los ‘sin pecado’ están arrojando piedras a mi hermano Chris Pratt… Un verdadero cristiano que vive por principios, nunca ha demostrado nada más que positividad y gratitud”, dice la publicación.

Un mensaje similar fue el que dio Mark Ruffalo -Hulk- desde su cuenta de Twitter. “Lo conozco personalmente y en lugar de lanzar calumnias, miren cómo vive su vida. Él no es abiertamente político. Esta es una distracción...”, mencionó Ruffalo.

You all, @prattprattpratt is as solid a man there is. I know him personally, and instead of casting aspersions, look at how he lives his life. He is just not overtly political as a rule. This is a distraction. Let’s keep our eyes on the prize, friends. We are so close now.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 20, 2020