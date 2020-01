¿Batman en Marvel? Christian Bale podría aparecer en ‘Thor: Love and Thunder’

En estos momentos, el universo cinematográfico de Marvel está en descanso después del enorme ataque de emociones que nos dejaron películas como Captain Marvel, Spider-Man: Far From Home y sobre todo, Avengers: Endgame. Para los próximo años nos tienen por ahí guardadas un par de sorpresas, sobre todo para las series que tienen programadas para Disney +, pero una de las cintas que más esperamos sin duda es Thor: Love and Thunder.

Para esta nueva película del ‘Dios del Trueno’, Marvel contará de nueva cuenta con actores importantes para la historia, como Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, así como el director de Thor: Ragnarok, Taika Waititi y el regreso de Natalie Portman. Pero ahora, parece que tienen un as bajo la manga pues de acuerdo a algunos reportes, Christian Bale podría aparecer en esta película.

De acuerdo con Variety, el actor de 45 años ha estado en pláticas con Marvel Studios para integrarse a su universo cinematográfico en Thor: Love and Thunder. Aún no se sabe cuál podría ser el papel que interpretaría Bale, pero quizá sería uno de los más importantes y temibles que veremos en toda la película.

De acuerdo a la información que el propio Kevin Faige –el mero mero en Marvel– reveló en la San Diego Comic-Con 2019, Natalie Portman tomará el martillo de Asgard para convertirse en la versión de Mighty Thor. Si seguimos la historia de esta nueva versión del hijo de Odín, Natalie tendría que enfrentarse a Cul, alias el ‘Dios del Miedo’, y también contra el tío de Thor. Así que el señor Christian Bale podría encarnar a alguno de estos dos villanos.

Esta sería la primera película de una enorme franquicia en la que participaría Christian Bale, después de ponerse el traje de Batman en la gran trilogía de The Dark Knight dirigida por Christopher Nolan de 2005 a 2012 y que hasta la fecha son de las mejores películas de súper héroes que hemos visto en la pantalla grande. Thor: Love and Thunder está programada a estrenarse el 5 de noviembre de 2021 en las salas de todo el mundo.