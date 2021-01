¡Denle un escudo! Chris Evans podría regresar al MCU para interpretar al Capitán América

En abril de 2019, Marvel estrenó una de las películas más importantes de todo su universo cinematográfico, Avengers: Endgame. No solo fue la conclusión de toda una fase para el estudio, esta cinta también tuvo un toque de nostalgia porque en ella vimos la última aparición de Robert Downey Jr. y Chris Evans interpretando a Iron Man y Capitán América respectivamente, además de que sus personajes se despidieron de manera espectacular.

Desde entonces, los fans se han preguntado qué pasará con el manto que dejó Steve Rogers en manos de Sam Wilson. Bueno, parece que la respuesta nos la darán en la serie de Disney+, The Falcon and The Winter Soldier que se estrenará el próximo 19 de marzo en la plataforma de streaming. Sin embargo, es muy probable que volvamos a ver a Evans como este superhéroe pero… ¿es cierto que se volverá a poner el traje y escudo?

También puedes leer: “DENLE A ESTE HOMBRE UN ESCUDO”: CHRIS EVANS LE MANDA UN MENSAJE A BRIDGER WALKER, EL NIÑO QUE SALVÓ A SU HERMANITA

Chris Evans podría regresar como el Capitán América

Resulta que este 14 de enero surgió un rumor que emocionó a todos aquellos que aman el MCU. Según lo que menciona Deadline, existe la posibilidad de que Chris Evans llegue a un acuerdo con Disney para que regrese a interpretar al Capitán América en un nuevo proyecto, y aunque por ahora no se sabe si el trato está completamente cerrado, los conocedores y fuentes que ellos consultaron dicen que va en esa dirección.

De acuerdo con el mismo sitio, la idea es que Chris regrese como Steve Rogers en al menos una película de Marvel, con la oportunidad de salir en una secuela. Pero antes de que se nos emocionen, tenemos que aclarar que no se trataran de cintas sobre el Cap, su participación sería similar a la de Robert Downey Jr después de Iron Man 3, con apariciones en Captain America: Civil War y Spider-Man: Far From Home.

Por supuesto que ni Marvel o Disney han confirmado esta noticia, pero sin duda es emocionante saber que existe una leve esperanza de que Chris Evans interprete una vez más este papel. Independientemente del Capitán América, el actor tiene otro proyectos con la casa de Mickey Mouse, Lightyear, la cinta donde le prestará su voz al icónico Buzz Lightyear y en la que conoceremos la historia del astronauta en el que se inspiró el juguete.