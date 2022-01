Esperen un momento: ¿Jaden Smith será la versión live-action de Miles Morales?

Estamos seguros que muchos siguen pendientes a las noticias que surgen a cada rato sobre el Spiderverse. Y la verdad es que no los culpamos, porque han aparecido noticias bastante interesantes y que de ser ciertas, seguramente le volarían la cabeza todos los fans de Spider-Man. Sin embargo, en los últimos días se ha hablando sobre la probabilidad de que llegue a la pantalla grande una de las versiones más queridas del arácnido, Miles Morales.

Como recordarán, el debut de este personajazo en el cine fue en Spider-Man: Into the Spiderverse, cinta que no solo le encantó a todo el mundo, también se llevó el Oscar a mejor película animada en 2019. Aunque a raíz de la más reciente producción protagonizada por Tom Holland y con la enorme posibilidad que abrió para explorar otros universos y Spideys, muchos dijeron que era el momento para ver una versión live-action de Miles.

¿Jaden Smith será Miles Morales en el MCU?

Por supuesto que a raíz de esto, hay rumores sobre diversos actores que podrían interpretar a Miles Morales en la pantalla grande. Sin embargo, el que suena más fuerte es el nombre de Jaden Smith, quien si bien no ha levantado la mano ni mucho menos ha declarado sus intenciones de dar vida a este Spider-Man en el cine. Aunque eso sí, recientemente respondió a aquellos que quieren verlo usando el traje de este superhéroe.

Resulta que a través de su cuenta de Twitter, Jaden compartió una fotografía que dejó a muchos con el ojo cuadrado. En ella esa puede ver al actor de 23 años usando la máscara del Spidey de Tobey Maguire y por si esto no fuera suficiente, acompañó esta peculiar imagen con la siguiente frase: “estoy tratando de columpiarme”. Como era de esperarse, esto rápidamente se hizo viral y llamó la atención de los fans de los cómics.

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

A pesar de que Jaden Smith podría ser una de las opciones para convertirse en la versión live-action de Miles Morales, por el momento no hay nada confirmado. Es más, para no hacerles el cuento más largo, parece que hasta ahora no está dentro de los planes de Sony Pictures incluirlo en sus siguientes películas del Spiderverse. Pero siendo honestos, estaría increíble verlo en el cine junto a Tom Holland y quizá enfrentándose como Venom, ¿no creen?