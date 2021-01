“No me interesa hacerlo”: Keira Knightley no volverá a filmar escenas de sexo dirigidas por hombres

A pesar del coronavirus, gracias a la pandemia han sucedido un montón de cambios bastante interesantes dentro de la industria cinematográfica. Hemos visto cómo las empresas más grandes de Hollywood tomaron la decisión de estrenar algunas de sus películas más importantes del 2020 en plataformas de streaming ante el cierre de cines, pero hay otras cosas más significativas que se están transformando, como lo que nos mostró Keira Knightley.

La actriz de 35 años ha estado muy activa en los últimos años. Recientemente protagonizó la comedia-drama británica Misbehaviour y próximamente participará en la comedia navideña de Camille Griffin, Silent Night, junto a la estrella de Jojo Rabbit, Roman Griffin Davis y Matthew Goode. Sin embargo, y a pesar de tener tantos proyectos, parece que Keira tiene muy claro que quiere que su carrera tome otra dirección.

Keira Knightley revela que no hará mas escenas de sexo

Resulta que en una entrevista para The Hollywood Reporter, Keira Knightley mencionó que desde hace muchos años prohibido el rodaje de escenas de sexo en cada personaje que interpreta. La nominada al Oscar reveló que tiene una “cláusula de no desnudez”, la cual agregó a sus contratos cinematográficos desde que fue madre en 2015, pero esto solo aplica para producciones dirigidas por directores hombres.

Según lo que contó Knightley, la mirada masculina es un problema en esta clase de secuencias, diciendo que no quiere aparecer “en esas horribles escenas de sexo en las que estás toda engrasada y donde todo el mundo está gruñendo. No me interesa hacer eso. No tengo una prohibición absoluta (de rodar desnudos), pero sí con los hombres”. Además, Keyra señaló que todo esto es en parte por vanidad y porque no le gusta que la vean.

La actriz mencionó que lo haría si tuviera otro fin

Keira Knightley continuó explicando su punto, dejando muy claro que en ocasiones no está justificado el desnudo. “hay veces en las que digo: ‘Sí, veo completamente que esta escena de sexo sería muy buena en esta película, pero básicamente sólo necesitas a alguien que esté sexy’, así que por lo tanto puedes usar a otra persona. Porque soy demasiado vanidosa y ya ha tenido dos hijos, y simplemente prefiero no ponerme delante de un grupo de hombres desnudos”.

Ya para terminar, la actriz de Piratas del Caribe expresó su interés por trabajar en esta clase de escenas exclusivamente con directoras en películas que aborden temas inherentes a la experiencia femenina, ya sea la maternidad o la aceptación del cuerpo: