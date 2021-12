Lamb es algo que nunca antes habíamos visto. Es de esas películas a las que quieres encontrarle alguna referencia directa en su historia, su narrativa, la dirección, pero es imposible. La película se estrenó en la pasada edición del Festival de Cannes y hasta ahora, sigue en la búsqueda de una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera para Islandia.

Se trata del debut del director Valdimar Jóhannsson, quien coescribió la historia junta Sjón (colaborador de Björk y quien también participó en el guion de The Northman, la próxima película de Robert Eggers). Lamb nos lleva a los escenarios más aislados de Islandia para contarnos una historia que se revela de muchas formas: pérdida, soledad, egoísmo y el poder de la naturaleza.

Lamb

Lamb tiene como protagonistas a Ingvar y Maria (una impresionante Noomi Rapace), un matrimonio que trabaja en su propia granja. La pareja se sonríe, pero se mantiene en silencio. Poco a poco entendemos que perdieron a su única hija, una niña llamada Ava cuya muerte los mantiene aislados del mundo y de ellos mismos.

Un día, una de sus ovejas da a luz a un híbrido de humano con cordero. Maria e Ingvar deciden llevarla a su casa y adoptarla, dándose una segunda oportunidad que cambia sus vidas. Sin embargo, aquella acción representa un desafío ante la naturaleza que amenaza con romper, una vez más, con su felicidad y su familia.

Para nuestra fortuna, tuvimos la oportunidad de platicar con Valdimar Jóhannsson a propósito del estreno de Lamb en nuestro país para intentar no que nos explicara algunas de las partes más fascinantes del filme, sino reconocer que esta es una cinta sensacional (una de las mejores de este 2021 para nosotros, ACÁ la lista completa).

¿Lamb es una película de miedo?

Sopitas.com: Muchas personas y críticos han definido a Lamb como una película de horror, porque tiene este elemento extraño en la historia, que es inexplicable. Centran su atención en este híbrido de humano y cordero, y es gracioso porque los protagonistas, Maria e Ingvar, nunca reaccionan con miedo.

Esta contradicción es interesante porque justamente contrasta con lo que sucede en la historia. ¿Qué piensas del hecho de que Lamb es tan nueva y tan innovadora que no sabemos cómo reaccionar? Pero al mismo tiempo la necesitamos definir. Necesitamos decir, “Esta es una película de terror”, pero no entendemos el concepto completo.

Valdmiar: Para mí no es una película de terror, tengo que admitir que estaba muy sorprendido cuando la gente empezó a hablar de esta película como una cinta de terror porque aunque haya unos elementos que están relacionados al género, es mucho más un drama. O mejor dicho, un drama familiar más que de horror. Así que tengo que admitir que sí estaba un poco sorprendido y creo que la gente que va a ver Lamb y piensan que van a ver una película de terror, pueden quedar un poco decepcionados.

La paternidad

Sopitas.com: Lamb es una película sobre muchas cosas. Pero hay dos temas principales: la paternidad y nuestra relación con la Naturaleza. Primero me gustaría preguntarte, ¿cómo y por qué decidiste darle la misma atención o relevancia al padre y no sólo a la madre?

En la mayoría de las historias sobre paternidad y pérdida, el padre acompaña a la madre. Él está “fuera” sin entender completamente la experiencia de la madre. Pero Ingvar reacciona y se involucra con Ada y la idea de esta nueva familia, ¿por qué decidiste presentar al padre como una figura principal en esta historia?

Valdimar: Porque es muy importante para ambos. Ellos han pasado por cosas muy pesadas y de cierta forma creo que probablemnete es más difícil para Ingvar lidiar con esta pérdida, porque creo que… Tal vez (la muerte de Ada) pasó mientras él debía de estar cuidando a su hija. Así que él está sufriendo tanto, que quiere hacer todo para que Maria sea feliz. Está dispuesto a hacer casi todo, y cuando Ada llega ellos sólo quieren hacer todo lo que pueden para sanarse. Es eso.

Sopitas.com: Sí, es muy interesante porque cuando están hablando de viajar en el tiempo, piensas que Ingvar puede lidiar con eso y Maria está sufriendo. Pero después entiendes a Ingvar cuando llora y comparten el dolor de distintas formas.

Entonces, Maria e Ingvar ven al bebé e inmediatamente asumen que es suyo. Y eso significa que le están quitando el bebé a su madre; y su felicidad significa la desesperación de esta oveja madre. Por eso al final podemos ver que la naturaleza puede ser violenta, pero siempre es justa. Así que esto puede ser una metáfora trágica sobre cómo los humanos desprecian a la naturaleza y las consecuencias de ser tan egoístas.

Valdimar: Sí, somos egoístas con cómo tratamos a la naturaleza y cómo sentimos que regimos el mundo de cierta forma y que podemos hacer lo que queramos. Si necesitamos algo podemos sólo tomarlo. Pero creo que la naturaleza siempre es más poderosa que los humanos, de cierta forma, porque somos tan pequeños ante todo. Creo que, por ejemplo, ahora en Islandia recientemente tuvimos la erupción de un volcán y es tan poderoso, que es algo que nadie pudo ni puede controlar.

Una película de silencios y sin oscuridad

Sopitas.com: En los primeros minutos de esta película sólo podemos escuchar el sonido de la naturaleza. Maria e Ingvar intercambian palabras pocas veces, Ada no habla. Entonces, de cierta forma no necesitamos palabras para entender sus sentimientos y qué sucede, y creo que eso es porque está tan bien escrita, dirigida y actuada, que podemos verla sin subtítulos.

Pero me gustaría saber la importancia del silencio en esta historia porque es extremadamente poderoso, especialmente al inicio porque entendemos la atmósfera de la historia.

Valdimar: Para mí, el cine es un medio visual y de verdad me gusta cuando no tienes que decir todo con diálogo. Entonces, al inicio decidimos que deberíamos de tener el menor diálogo posible porque sé que es mucho más difícil para los actores cuando no tienen líneas para decir qué está pasando y cómo se siente. No pueden fingirlo, tienen que estar ahí, tienes que verlo en sus rostros, en su lenguaje corporal, cómo se sienten y en lo que piensan.

Así que sí, pensamos que era una buena forma de contar esta historia, porque también queríamos tener a todos los animales y conocer su punto de vista. Usualmente todos le dan a los animales sentimientos humanos inmediatamente cuando los ven.

Sopitas.com: El campo o el paisaje es como un personaje, y puede ser difícil porque le tenemos miedo a la oscuridad, pues pensamos que un monstruo puede esconderse ahí. Y si no podemos ver la amenaza, es más peligrosa o aterradora. Pero siempre hay luz en Lamb, puedes ver todo. Y pensé que al final de la película, es incluso más aterrador cuando puedes ver la amenaza, porque tal vez eso significa que él o ella o lo que sea, es superior y esta criatura no necesita esconderse.

Entonces, ¿qué piensas de la idea de cómo le tememos a la oscuridad y por qué en Lamb la luz del día, la luz, es tal vez parte de este sentir de miedo que la audiencia puede sentir durante la historia?

Valdimar: Sí, cuando estábamos grabando en el verano en Islandia, siempre es de día. Es de día durante 24 horas e incluso algunas de las escenas las grabamos después de medianoche. Hay algunas escenas que son completamente de día pero las grabamos después de medianoche. Queríamos ser completamente fieles a la Islandia real.

Pero lo que dices… Me da gusto que preguntes sobre esto porque para mí es muy atemorizante cuando siempre hay luz y puedes ver todo y todos pueden verte. Creo que es más aterrador que cuando está oscuro y no ves nada, pues no sabes si hay alguien observándote.

De alguna forma, por esta locación que teníamos, era una casa donde nadie había vivido por más de 25 años. Pero estaba tan feliz cuando llegamos y averigüé que podíamos grabar hacia cualquier ventana y hacia afuera. Estábamos rodeados por montañas impresionantes. De alguna forma sentí que era aterrador que todos pueden verte a través de la ventana porque siempre es de día. Casi siempre está iluminado.

El camino a casa

Sopitas.com: No quiero arruinar el final porque es impactante y maravilloso. Pero hay escenas que son profundamente emocionales y hermosas, y creo que necesitamos hablar de eso. La primera es cuando Ingvar le explica a Ada cómo encontrar la casa. Le dice, “Si puedes ver la montaña, significa que la casa está detrás de ti”. Pero para ella, la montaña y la casa, ambas, son su hogar. ¿Esa fue la idea al inicio? Cuando Ingvar habla con Ada sobre esto.

Valdimar: Debo admitir que en un punto se suponía que Ada hablaría. Tenía diálogos increíbles, de hecho, uno de mis diálogos favoritos de toda la película. Pero de alguna forma nos dimos cuenta de que, en algún punto, sería mucho más débil, si ella hablara. Al menos eso pensamos nosotros. Este diálogo que mencionas vino muy tarde, creo que ya ni estábamos grabando cuando tuvimos esta idea.

Sopitas.com: Y la otra escena es cuando se agarra la mano de cordero de Ada. No sé cómo describirla, pero esta escena es muy poderosa y al mismo tiempo tan bella y triste. Cuando agarra su patita, significa muchas cosas porque no sé, tal vez ella no pertenece con los humanos o necesita ser primero un animal y no una humana. Pero esa escena creo que es poderosa y me gustaría que nos platicaras cómo se te ocurrió.

Valdimar: Pensamos que sería interesante tener un padre humano y después tener a este ser. Toma la parte animal de ell, pero la otra dirección es que es una mano humana. Sólo pensamos que sería más dramático así, esta dirección. Recuerdo que igual lo hicimos al inicio cuando escribíamos el guion, siempre pensamos en cuál mano debía ser. Sabíamos qué queríamos tener en la escena, y era si sostenía la pezuña o la mano.