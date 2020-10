Quiz: Demuestra qué tanto sabes de la película de ‘Borat’

Si algo nos ha quedado claro a lo largo de todos estos meses es que el 2020 está lleno de sorpresas, cosas que jamás creímos que sucedería tú sabes de quién coronavirus hablamos . Sin embargo, no todo ha sido malo, pues tenemos un par de regreso que para ser sinceros emocionan mucho pero si hablamos de comedia, tenemos que poner a Sacha Baron Cohen, quien vuelve a ponerse el disfraz de su personaje más famoso: Borat.

Desde hace unos meses empezó a correr el rumor de que el actor y comediante británico andaba trabajando en una nueva película del segundo reportero más famoso de Kazajistán, todo porque lo cacharon grabando en las calles de Los Ángeles. Más tarde se confirmó todo esto, aunque siendo muy honestos no creíamos que llegaría tan pronto a nosotros, y justo en un momento político y social tan importante como el que está viviendo Estados Unidos.

Borat vuelve en medio de las elecciones de Estados Unidos

Resulta que Sacha Baron Cohen planeó todo para que la secuela de Borat se estrenara unos días antes de las elecciones del país vecino. Y no solo eso, sino que también llegaría director y saltándose las salas de cine a una de las plataformas de streaming más importantes, Amazon Prime Video. Pero como siempre, este personajazo anda en el ojo del huracán y ahora se ganó el odio de una persona muy cercana a Donald Trump.

Antes de que siquiera se estrenara, la película armó una polémica enorme por una escena donde está involucrado el abogado personal del presidente actual de los Estados Unidos: Rudy Giuliani. Al ex alcalde de Nueva York –literal– lo cacharon en la movida, con las manos dentro de los pantalones mientras se acuesta en una cama de un hotel, frente a la actriz que interpreta a la hija de Borat en la película, Maria Bakalova.

