Es oficial: Ray Fisher no aparecerá como Cyborg en ‘The Flash’

Los problemas entre Ray Fisher y Warner/DC acaban de cosechar un nuevo capítulo en su reñida contienda. El actor, quien interpretó a Cyborg en Justice League de 2017, acaba de anunciar que oficialmente se cancela su cameo en The Flash.

Hace algunas semanas, Fisher había lanzado un nuevo mensaje en contra de un importante ejecutivo de la casa productora y había puesto en entredicho su aparición en futuras cintas de la franquicia. Hoy, en un anuncio en redes sociales, todo indica se cumplió su cometido.

Ray Fisher contra Warner y DC

A mediados del año pasado, Ray Fisher se embarcó en una serie de denuncias en contra de diversos productores y ejecutivos de Warner Bros y DC Films. ¿La razón? el actor denunciaba supuestos ‘tratos abusivos y actos poco profesionales’ de parte de Joss Whedon, director que se quedó a cargo de la post-producción de Justice League tras la repentina salida de Zack Snyder por una tragedia familiar.

Desde entonces, el hombre que interpreta a Victor Stone ‘Cyborg’, ha aprovechado para resaltar en más de una ocasión ese suceso, señalando además las tibias medidas de investigación que los ejecutivos han implementado. El más reciente en ser señalado fue Walter Hamada, presidente de DC Films.

En un tweet suyo publicado hacia en los últimos días de 2020, Fisher dijo que no volvería a trabajar con WarnerMedia ya “Walter Hamada es el tipo de facilitador más peligroso”, esto en referencia a una publicación que liberó The Wrap en septiembre pasado. En aquella nota, el ejecutivo de DC menciona que todo el movimiento levantado por Ray se debe a que solo se le había ofrecido un pequeño cameo en The Flash (protagonizada próximamente por Ezra Miller) pues su cinta en solitario como Cyborg se había estancado.

Es oficial: Ray Fisher no llegará a ‘The Flash’

Tras todos esos dimes y diretes recientes, Ray Fisher acaba de informar que no hará el cameo en The Flash. El actor publicó en sus redes sociales un comunicado donde dice que “He recibido la confirmación oficial de que Warner Bros Pictures ha decidido eliminarme del elenco de The Flash… Estoy totalmente en desacuerdo con la decisión, pero no me sorprende”, dice Fisher.

En otro fragmento, Ray menciona que lamenta no poder interpretar al superhéroe de nuevo en el cine, pero afirma que si esto es necesario para revelar los malos tratos de Warner y DC Films, quizá sea lo mejor. “Y si el final de mi tiempo como Cyborg es el costo de ayudar a generar conciencia y responsabilidad por las acciones de Walter Hamada, lo pagaré con gusto“, señaló.

En su extenso comunicado, Ray Fisher también detalló que su aparición en The Flash era mucho más que un simple cameo y además menciona que se siente a gusto ya que su protesta ayudó a “el comportamiento racista, coercitivo, discriminatorio y de represalia” de Joss Whedon y varios ejecutivos Walter Hamada y Geoff Johns, antiguo presidente de WarnerMedia. ¿Será este el principio de su salida total de universo cinematográfico de DC? Es probable, aunque queda pendiente el Snyder Cut de Justice League que saldrá en HBO Max este año.