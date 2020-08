Robin’s Wish: El emotivo documental que revela los últimos días y el último deseo de Robin Williams

La carrera cinematográfica de Robin Williams estuvo llena de personajes emblemáticos y memorables, que lo convirtieron en uno de los actores más entrañables que podamos recordar. Desgraciadamente, sus últimos días de vida, fueron oscuros y dolorosos, “una montaña rusa de esperanza y desesperación” según revela el primer trailer de Robin’s Wish, un nuevo documental en el que su viuda y personas allegadas al actor profundizan sobre la condición cerebral poco conocida que padecía Robin Williams y a la que se le atribuye la crisis que pudo llevarle al suicidio.

Durante sus últimos meses de vida, Robin Williams sufrió diversos episodios de ansiedad, insomnio y paranoia, mismos que fueron provocados por un trastorno neurodegenerativo demencial conocido como Demencia con Cuerpos de Lewy, así lo afirma Susan Schneider Williams, viuda del actor,en un comunicado que acompaña la presentación de este documental:

“Durante el último año de su vida, Robin se enfrentó a ansiedad, paranoia, insomnio, aterradoras realidades alteradas y una montaña rusa de esperanza y desesperación. Con el cuidado de nuestro equipo médico perseguimos un desfile incesante de síntomas pero con muy poca ganancia. No fue hasta después de la muerte de Robin, en la autopsia, que se reveló la fuente de su terror: tenía la enfermedad de cuerpos de Lewy difusos. Fue uno de los peores casos que habían visto los profesionales médicos. Armado con el nombre de una enfermedad cerebral de la que nunca había oído hablar, me propuse la misión de comprenderla, y eso me llevó por mi camino no elegido de defensa. Con la ayuda invaluable de los principales expertos médicos, vi que lo que Robin y yo habíamos pasado, finalmente tenía sentido, nuestra experiencia coincidía con la ciencia. Y lo que descubrí en el camino fue más grande que yo y más grande que Robin. La historia completa fue revelada durante la realización de esta película y contiene la verdad que Robin y yo estábamos buscando”.

El título del documental, “Robin’s Wish’ o ‘El deseo de Robin‘ fue elegido como una reflexión sobre la vida del actor: “Habíamos hablado mucho sobre lo que queríamos que fueran nuestros legados en la vida; cómo queríamos que la gente se sintiera sobre nosotros cuando llegara el momento de irnos; y en ese momento, Robin dijo: ‘Quiero ayudar a que la gente tenga menos miedo'”.

De esta forma, el proyecto llegó a manos del director Tylor Norwood con la intención de armar un documental que pudiera poner en perspectiva lo que fueron los últimos meses de vida del actor, con la esperanza de que el público pudiera “comprender el dolor que sintió cuando sus talentos y facultades desaparecieron rápidamente … y cómo, frente a esa aterradora realidad, era más heroico, y más compasivo que cualquier personaje que haya interpretado en cualquiera de sus películas. Así que espero que esta película borre una nube que injustamente ha colgado sobre su legado durante demasiado tiempo”.

Robin’s Wish se estrenará en plataformas digitales durante el próximo mes de Septiembre, y si, es imposible no conmoverse ante esta parte de la historia.