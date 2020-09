¿El Padrino II? Habrá una segunda parte en live action de ‘El rey león’

En julio de 2019, Disney estrenó el live action de El rey león basado en clásico animado de 1994. Las expectativas eran altísimas por varias razones. La primera porque se trata de una de las producciones de los 90 más populares y queridas por distintas generaciones; en segundo lugar por elenco que la integraría comandado por Donald Glover; y en tercero, la presencia de Jon Favreau como director, así como el regreso de Hans Zimmer a la música.

El rey león fue todo un éxito de taquilla al superar los mil millones de dólares. Sí, pero del otro lado estuvieron las críticas, las cuales alabaron el trabajo de animación hiperrealista nunca antes visto es una producción de este tamaño (trabajo animado de CGI fotorealista).

En toda la cinta, sólo hay una toma natural, lo demás fue un híbrido que si bien luce impresionante, perdió espontaneidad y “naturalidad” de unos animales salvajes que fueron animados para que canten y bailen.

Sin embargo, y a pesar de las críticas que recibió Disney por esta acartonada versión de El rey león, se ha anunciado que habrá una segunda entrega. Oh, sí.

De acuerdo con Deadline, Walt Disney Studios decidió dar luz verde a una secuela de El rey león en live action. Como tal, la noticia fue confirmada por el director de este proyecto: el ganador del Oscar Barry Jenkins, conocido por la cinta Moonlight.

Eso es lo único que se sabe hasta ahora. No hay una fecha de estreno ni una fecha para que comience la producción. De este modo, tampoco se sabe quiénes formarán parte del elenco ni la historia que va a seguir.

Sin embargo, lo que les podemos adelantar, o mejor dicho recomendar, es que le den una vuelta a El padrino y El padrino II, pues la línea del tiempo será muy similar a las películas de Francis Ford Coppola. Según el mismo medio, El rey león 2 explorará “la mitología de los personajes, incluida la historia sobre los orígenes de Mufasa“.

¿Recuerdan cuando nos presentaron la historia familiar de Vito Andolini? El asesinato de su padre, la venganza de su hermano, la muerte de su madre, cuando huye de Croleone y llega a Nueva York, el nombre de Vito Corleone, sus primeros trabajos, cuando comienza a hacer favores, la muerte del gángster del barrio italiano y su ascenso como EL PADRINO…

Pues quizá nos muestren el origen de Mufasa: sus padres, cómo lucía la sabana africana en esa época, cuál era el clan rival del ciclo de la vida, y cómo es que Mufasa se convierte en el Vito Corleone del reino.

‘The Lion King’ Sequel Set With ‘Moonlight’ Director Barry Jenkins To Helm For Walt Disney Studios https://t.co/Ev7Obi8Km8 via @Deadline

— Barry Jenkins (@BarryJenkins) September 29, 2020