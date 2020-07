Spike Lee explica por qué es importante que todos vean ‘Lo que el viento se llevó’

El cine además de entretenernos, es el reflejo de la sociedad. Las películas son importantes para entender un determinando momento histórico y cultural de la humanidad. Recientemente y gracias a movimientos como Black Lives Matter, se abrió el debate sobre si ‘cancelar’ algunas cintas cintas que para muchos tienen tintes racistas, aunque Spike Lee considera que todos deberían verlas.

El director siempre ha tenido un compromiso con la cultura afroamericana, y trata de mostrar las problemáticas que viven todos esos hombres y mujeres dentro de sus películas. Pero a pesar de que está en contra del racismo y que tanto él como muchas otras figuras de la comunidad creen que los caricaturizaban en el cine, cree que es importante que tanto ellos como los demás vean cintas como Lo que el viento se llevó y The Birth of a Nation.

Spike Lee habla sobre estas películas

Resulta que en una reciente charla que tuvo con el director de Moonlight, Barry Jenkins, Spike Lee reflexionó sobre su carrera y su más reciente película, Da 5 Bloods. De un momento a otro, la conversación se fue directamente hacia estas dos cintas, las cuales para muchos, no son precisamente justas con la comunidad afroamericana y que para muchos, en estos tiempos deberían dejar de proyectarlas.

The Birth of a Nation de 1915, que originalmente se llamó The Clansman, es una epopeya de la Guerra Civil que glorificó al Ku Klux Klan y la cual protagonizaron actores blancos que se pintaron el rostro de negro, quienes retrataron a los hombres negros de manera ofensiva. Fue dirigida por D.W. Griffith, que innovó muchas de las técnicas cinematográficas utilizadas hoy en día.

Por su parte, Lo que el viento se llevó (originalmente conocida como Gone With The Wind) se estrenó en 1939, es la película más taquillera de Estados Unidos –ajustándose a la inflación actual–, pero la representación de la esclavitud dentro de una plantación de algodón es considerada ofensiva, tanto así que hace algunas semanas, HBO MAX decidió retirarla por un rato de su catálogo.

Sobre este par de películas, Spike Lee mencionó que algunos fanáticos del séptimo arte y maestros, han luchado para eliminar estas dos películas que históricamente son importantes. Sin embargo, Lee piensa que deben ser proyectadas como parte de una conversación más amplia, siempre y cuando las muestren bajo un contexto social e histórico.

El director cree que son importantes para comprender a la sociedad

De acuerdo con Consequence of Sound, el director de The Do The Right Thing, que también es profesor de la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, le dijo a Barry Jenkins, que muestra The Birth Of A Nation en su clase: “Pero también le doy un contexto social. No sólo hablo de las grandes cosas, las cosas que D.W. Griffith innovó”.

Lee recordó la vez que vio dicha película cuando estaba en la Universidad de Nueva York: “Cuando mostraron esa película cuando estaba en la NYU, dejaron de lado el hecho de que en ese momento el Klan estaba inactivo”, explicó, “y esta película devolvió la vida al Klan que directamente terminó matando a los negros. Eso no se enseñó”.

Pasando a Lo que el viento se llevó, Spike Lee dijo: “En cuarto grado tuvimos un viaje de clase, acababan de reeditar ‘Lo que el viento se llevó’. Yo, mis otros compañeros de clase, estábamos encantados de ver a Hattie McDaniel y a Butterfly McQueen”. Al final, concluyó diciendo: “Tienes que hablar de estas cosas, son importantes. Pero no creo que deban prohibirlas. Es sólo mi opinión”.

