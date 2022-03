Y a todo esto, ¿quién es el misterioso personaje que sale al final de ‘The Batman’?

Después de mucha espera y anticipación, por fin se estrenó The Batman en gran parte del mundo y como era de esperarse, miles de personas están hablando de esta película. Y la verdad es que los entendemos porque luego de tantos rumores, tráilers, filtraciones y demás, ya está en las salas de cine la versión de Robert Pattinson del hombre murciélago. Eso sí, si todavía no la han visto, prepárense porque tiene un montón de sorpresas.

A lo largo de las casi tres horas de duración, Matt Reeves nos muestra una Ciudad Gótica verdaderamente caótica y un Bruce Wayne sumamente real y atormentado. Sin embargo, siendo un verdadero fan de los cómics, el director también dejó claro que le encantan los detalles y al parecer, hay una que otra pista oculta en escenas. Pero sobre todo, nos sorprendió con un personaje misterioso que sale casi al final de la cinta y le voló la cabeza a los fans.

‘The Batman’ nos sorprendió con un personaje misterioso

De una vez les avisamos que esto podría ser un spoiler de The Batman, aunque no les arruinará nada de la trama pero de cualquier manera, están advertidos. Resulta que en las últimas escenas de la película vemos a Paul Dano como el Acertijo en el manicomio de Arkham, hasta ahí todo bien. Pero mientras se encuentra su celda, empieza a platicar con un paciente bastante peculiar, el cual tiene una risa y silueta muy característica.

A pesar de que nunca lo podemos apreciar con claridad, se alcanza a ver que este personaje tiene la cara destrozada y podría darnos pistas de quién se trata. El actor que dio vida a este paciente es ni más ni menos que Barry Keoghan, quien recientemente interpretó a Druig en Eternals de Marvel, pero también ha aparecido en producciones como Dunkirk, The Green Knight, Chernobyl y hay rumores de que tendrá un papel en la secuela de Dune.

Como era de esperarse, Matt Reeves no reveló el nombre de este misterioso paciente que al parecer, tendrá una amistad con el Acertijo. Por si esto no fuera suficiente, en los créditos de The Batman, Keoghan aparece simplemente como “Prisionero de Arkham no visto”, pero en sitios como IMDB incluso se le ha acreditado como el “Oficial Stanley Merkel”. Sin embargo, los fans comenzaron a especular y armar teorías.

¿Barry Keoghan interpreta al Joker?

Para no hacerles el cuento más largo, muchos piensan que Barry Keoghan interpreta al Joker dentro del universo del hombre murciélago de Robert Pattinson. Por supuesto que el director de la cinta no ha confirmado ni desmentido este rumor, pero en varias entrevistas ha mencionado que este personaje tenía una escena mucho más larga donde el héroe de Ciudad Gótica lo interrogaba en Arkham pero por distintas razones, la eliminaron de la película.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la existencia de una secuela de The Batman, es casi seguro que se producirá si a esta cinta le va de maravilla en taquilla a nivel mundial, y está claro que el creador tiene en mente una continuación. Según medios como The Direct, el guionista y director Matt Reeves tiene planes para que el posible Joker de Keoghan aparezca en la segunda y tercera película protagonizada por Pattinson.

Supuestamente, Reeves ya contaría con una idea para incluir a este icónico villano en los siguientes proyectos del hombre murciélago, más allá de la alianza con el Acertijo que se anuncia en los momentos finales de esta película. De entrada habrá qué esperar a que el director o Warner Bros. Pictures confirmen la identidad de este misterioso prisionero de Arkham, pero de ser el personaje que imaginamos, por supuesto que lo queremos en la pantalla grande.