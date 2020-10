Cinema Queer y Sopitas.com presentan el documental ‘Siempre Amber’

A los 17 años, Amber no se identificaba como mujer u hombre, y pidió a sus familiares y amigues que al hablar de su persona fuera con “elle”. Amber es una persona no binaria, un género que se encuentra bajo la sombra de las imposiciones culturales y en un limbo del lenguaje, el idioma y en toda la comunicación.

¿Cómo referirnos a las personas que como elle no se reconocen en las únicas dos opciones que hasta ahora son “aprobadas” e incluso “legales?, ¿en qué lugar se sitúa una persona que le hacemos sentir ajene y que los demás promovemos al no mencionarles siquiera como piden?

Es complicado, pero no imposible. Y es un trabajo en el que debemos participar todas, todos y todes para promover un ambiente de inclusión, porque antes de ser hombres, mujeres o no binarios, como en el caso de Amber, somos seres humanos que convivimos aquí. Entonces, ¿por qué no reconocernos como lo que somos?

Siempre Amber

De aquí la importancia de un documental como el de Siempre Amber, el cual fue presentado en la edición de 2020 de la Berlinale por las directoras Lia Hietala y Hannah Reinikainen, y que llega a México gracias al Cinema Queer, un festival que celebra la diversidad e inclusión a través del cine.

En Siempre Amber le protagonista es Amber, pero no en el formato documental ya conocido donde una persona se sienta a contar su historia como si se tratara de un único testimonio.

No, en este documental es Amber en la vida real: una persona que comienza su transición, y en el camino tuvo amigues que la entendían, otres que no; parejas que le traicionaron; familiares que la cuidaron y un sinfín de conversaciones sobre identidad.

Amber nació con vagina, pero no se siente como mujer. Tiene senos que hacen que la gente piense que es mujer, pero no lo es. “Están sexualizados“, dice, y eso la incomoda. En Siempre Amber las directoras acompañadas de Amber hacen un recorrido que nos muestra su transición bajo circunstancias tan comunes y cotidianas, que nos hace capaz de seguirle, escucharle y entenderle.

Hietala y Reinikainen documentan tres años en la vida de Amber que se dividen en partes definitivas no sólo para la decisión de concretar su identidad, sino su persona más allá del género o el sexo. Un segundo protagonista de este documental, sería, Sebastian, su mejor amigo, una persona transgénero que la ayuda a descubrir cuál de todas su realidad.

Sin embargo, después de una traición cuando Amber tiene una primera relación sentimental, les separa. Y aquí surge la duda. Después de verse todos los días, de ser inseparables, deciden cortar su relación. ¿Qué sucedería su un día se encuentran en la calle pero ya no se reconocen?

Le protagonista va a citas para platicar sobre la disforia de género y llegar a conclusiones devastadoras para las personas que atraviesan un proceso como el de Amber. Y una de las más fuertes y que entendemos en este documental, es que elle y todes deben adaptarse a un mundo que todavía les rechaza, les agrade, les aisla y les hace sentir mal con lo que son.

Acá les dejamos el tráiler en inglés de Siempre Amber:

Ver en YouTube

Cinema Queer en FilminLatino

Siempre Amber es un documental realista que pocas producciones alcanzan al abordar un tema como el género, la identidad y el lenguaje. Y por eso los, las y les invitamos a verlo dentro de la tercera edición del Cinema Queer.

Lo único que necesitas para verlo es una cuenta de FilminLatino que puedes sacar sin costo alguno. Deberás proporcionar un correo electrónico y eso es todo. En el buscador pon “Siempre Amber” o “Cinema Queer” y podrás ver el documental sin costo a partir de este 19 de octubre al 25 del mismo mes. Tiene subtítulos en español.

Y ahora les dejamos la canción “Never Seen a Girl” de ShitKid, una artista que forma parte del soundtrack de Siempre Amber y a la que le deben echar una escuchada: