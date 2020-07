Los extrañamos: ¡Comedy Central traerá de regreso a ‘Beavis and Butt-Head’ con nuevos episodios!

Si fuiste uno de los adolescentes que creció viendo MTV en los 90, seguramente recuerdas con mucho cariño a Beavis and Butt-Head. Este par de amigos un poco tarados, la verdad nos hicieron los días con ese humor ácido que tenían, historias sin sentido y sobre todo, las críticas que hacían a los videos musicales del momento, ¿a poco no eran lo máximo? Por un buen rato los fans han pedido su regreso y ahora sí los escucharon.

Desde hace algunos surgió el rumor de que podrían regresar y no en forma de fichas. En 2011 volvieron brevemente al canal que los vio nacer, aunque no fue lo que muchos esperaban, pues en algunos capítulos no se sentía la esencia que los convirtió en un éxito. Siete años más tarde el propio creador, Mike Judge, dijo que estaba planeando una película sobre estos personajazos, pero nada más nos dejó vestidos y alborotados.

Ahora sabemos que están de vuelta y con toda esa magia que los convirtió en íconos noventeros. Resulta que Judge llegó a un acuerdo con el canal Comedy Central para trabajar en dos temporadas completamente inéditas de Beavis and Butt-Head, el creador le dará voz a este par de amigos horribles en nuevas aventuras, spin-offs y especiales que seguramente no nos perderemos.

De acuerdo con Spin, Mike Judge dijo que “este era el momento perfecto para volver a ser estúpido”, aunque considerando el humor que tenía la serie animada y por el cual se convirtió en un clásico de culto, no sabemos qué esperar Aún no se sabe de qué irán los nuevos episodios, pero según la misma fuente este duo se enfrentará a la generación Z y los problemas que tienen hoy en día, algo muy interesante.

“Estamos encantados de trabajar con Mike Judge. Beavis and Butt-Head fueron la voz de una generación, y no podemos esperar a ver cómo navegan por las traicioneras aguas de un mundo a años luz del suyo”, dijo el presidente de Entertainment & Youth Group en ViacomCBS Domestic Media Networks, Chris McCarthy.

Ahora solo nos queda esperar a que anuncien más detalles sobre los nuevos capítulos de Beavis and Butt-Head para emocionarnos aún más y recordar con nostalgia los maravillosos 90 a lado de este par de inadaptados que cambiaron por completo la historia de la animación para adultos.