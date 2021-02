¿Cómo, cuándo, y dónde? Todo lo que debes saber de los Golden Globes 2021

El próximo domingo 28 de febrero los Golden Globes inaugurará oficialmente la llamada “Temporada de premios”, pues dicha ceremonia como cada año se encargará de premiar lo más destacado dentro del cine y la televisión del último año. Uno que por cierto ha sido inusual y extraño en todos los sentidos posibles.

Aunque en el 2020 los Golden Globes se salvaron de la pandemia de COVID-19 –gracias a que el evento se realizó semana antes de que el virus llegara al continente americano y comenzara el confinamiento–, este año la premiación se unirá a la nueva normalidad en la que hemos vivido gracias a la pandemia de COVID-19.

La ‘nueva normalidad’ ha alcanzado a una de las ceremonias más importantes del entretenimiento

Esto significa que la dinámica de los Golden Globes este 2021 estará llena de sana distancia, premiaciones en línea, pruebas de COVID-19 y dos sedes en donde la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) premiará a lo mejor de las categoría de Drama y Comedia/Musical, así como los actores en los personajes principales y secundarios.

Seguro muchos de ustedes ya esperan con mucha emoción la edición número 78 de los Golden Globes. Si es el caso, entonces están de suerte porque acá les armamos una pequeña guía con todo lo que deben saber para ser parte de la reconocida ceremonia de premiación. ¡Preparen las palomitas que se pondrá de variedad!

Los nominados a los Golden Globes 2021

A principios de febrero conocimos la lista de las películas, series, actores, actrices, directores y más, que recibieron una nominación a los Globos de Oro y con ello, la oportunidad de llevarse una de las ansiadas estatuillas el próximo 28 de febrero.

Producciones televisivas como The Queen’s Gambit, The Mandalorian, The Crown, Ozark, y cintas como The Trial of the Chicago Seven, MANK, Promising Young Woman, y The Father, son algunos de los títulos que este año compiten por una estatuilla. Al igual que actores y actrices como Anya Taylor-Joy, Mark Ruffalo, Al Pacino, Olivia Colman, entre otros más.

Acá pueden ver la lista completa de nominaciones a los Golden Globes 2021:

¿Quiénes conducirán la ceremonia este año?

Las encargadas de amenizar la gran noche de premiación de los Globos de Oro 2021 serán las actrices y comediantes Tina Fey y Amy Poehler, quienes por cuarta ocasión subirán al escenario de la famosa ceremonia que este año será muy diferente gracias a las medidas impuestas por la pandemia de COVID-19 en el mundo.

Cabe mencionar que Fey y Poehler no serán las únicas que suban al escenario de los Golden Globes, pues otras celebridades como Joaquin Phoenix, Margott Robbie, Renee Zellweger, Kevin Bacon, y Michael Douglas estarán presentes en las dos sedes donde se anunciarán a los ganadores de este año.

Los reconocimientos especiales de este 2021

Como cada año, los Globos de Oro darán reconocimientos especiales a quienes han dejado una huella entrañable en el mundo del cine. Sí, hablamos del Cecil B. DeMille Award, un premio que reconoce las contribuciones hechas por una persona en el mundo del cine, el cual este año será para la actriz estadounidense Jane Fonda.

En el caso del Carol Burnett Award, reconocimiento que se otorgó por primera vez en 2019 y el cual se le otorga a alguna persona que haya contribuido de manera significativa al mundo de la televisión, el galardón de este año será para el guionista y productor de televisión, Norman Lear.

¿Dónde y cómo se llevarán a cabo los Golden Globes en medio de la pandemia?

Debido a la pandemia de coronavirus que aún azota a gran parte del mundo, este año los Golden Globes se realizarán de una manera diferente. Primero que nada la premiación tendrá dos sedes donde la premiación transcurrirá al mismo tiempo: en el Hotel Beverly Hilton, en California, y el Rainbow Room de Nueva York.

Esta medida está pensada para que los asistentes no viajen y así se eviten las reuniones masivas sin sana distancia. Y es que aunque en la ceremonia no habrá celebridades presentes (los ganadores y ganadoras recibirán y agradecerán su premio desde casa), los Golden Globes 2021 contarán con invitados muy especiales.

Este 2021 será el personal de salud y los trabajadores esenciales quienes asistirán a la ceremonia, al parecer como un gesto para recompensar su labor que no se detuvo en el último año a pesar de la pandemia. Eso sí, todos ellos podrán ingresar al evento luego de realizarse una prueba de COVID-19 que de resultado negativo.

¿Y dónde puedo ver la ceremonia de los Golden Globes?

La pregunta del millón. La alfombra roja de los Golden Globes comenzará a las 6 pm (hora de la Ciudad de México), y la premiación comenzará a las 7 de la noche en punto. Podrás disfrutar de esta celebración en la industria del cine en los canales TNT y TNT Series, o a través de la cobertura minuto a minuto que tendremos en Sopitas.com.