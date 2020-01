Este domingo 5 de enero se llevará a cabo la entrega 77 de los Golden Globe Awards, los cuales reconocen lo mejor del cine y la televisión en un año, y son otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés). Para esta ceremonia hay más de 20 categorías que incluyen los géneros tanto de películas como de series; es decir, se reconoce a lo mejor en la categoría de Drama y Comedia o Musical, así como los actores en los personajes principales y secundarios.

Los nominados

A principios de diciembre se dieron a conocer los nominados en ambos rubros, destacando un título en particular que pertenece a las producciones originales de Netflix. Se tarta de la cinta Marriage Story de Noah Baumbach, la cual se llevó la mayor cantidad de nominaciones, un total de seis, en las categorías de Mejor Película de Drama, Guión, Música Original, Actriz de Reparto para Laura Dern, Actriz para Scarlett Johansson y Actor para Adam Driver. Una de las sorpresas fue que Bumbach no recibió nominación como Director, dejando paso libre a los favoritos en esta categoría: Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Bong Joon-ho.

El orden de las películas que siguen a Marriage Story en el número de nominaciones son The Irishman de Martin Scorsese con 5, Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino con 5, Joker de Todd Phillips con 4 y The Two Popes de Fernando Meirelles con 4.

En cuanto a series de televisión, las producciones más nominadas fueron Chernobyl de HBO, The Crown de Netflix y Unbelievable de Netflix con 4 nominaciones cada una. A estas le siguen Barry de HBO con 3, Big Little Lies de HBO con 3, Fleabag de Amazon Prime con 3, Fosse/Verdon de FX con 3, The Kominsky Method de Netflix con 3, The Morning Show de Apple TV+ con 3 y Succession de HBO con 3.

Netflix se corona como la más nominada de esta edición 77 con un total de 34 menciones. Otro punto a destacar es la casi nula presencia de Game of Thrones, serie de HBO que en su última temporada, sólo obtuvo una nominación a los Golden Globes en la categoría de Mejor Actor de Serie de Drama para Kit Harington, quien dio vida a Jon Snow durante las seis temporadas de la serie.

¿Quién será el presentador?

Este 2020, a diferencia de la apuesta de los premios Oscar, los Golden Globes tendrán un presentador. Se trata de Rick Gervais, uno de los comediantes británicos más populares en la actualidad que, de hecho, se ha llevado este mismo reconocimiento en las categorías para la televisión un total de tres veces. Y no sólo eso. Este 2020 sería la quinta vez que presenta las secciones de la ceremonia, pues ya estuvo en las ediciones de 2010, 2011, 2012 y 2016. “Una vez más, me ofrecieron una oferta que no podía rechazar“, dijo el comediante.

Los organizadores de los Golden Globe Awards 2020 eligieron el humor ácido de Gervais con la esperanza de que suba el rating del programa. El año pasado, Andy Samberg y Sandra Oh fueron los presentadores, y registraron el rating más bajo desde 2015 cuando estuvo Tina Fey y Amy Poehler.

Varias celebridades presentarán a los ganadores en las categorías o se subirán al escenario. Entre ellos está la mexicana Salma Hayek, Chris Evans, Ana de Armas, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Amy Poehler, Rami Malek y Dakota Fanning. Ellos fueron los primeros anunciados, quienes compartirán un espacio con Charlize Theron, Tiffany Haddish, Kate McKinnon, Octavia Spencer, Will Ferrell, Sofia Vergara, Kerry Washington, Ted Danson, Daniel Craig, Glenn Close, Nick Jonas y Ansel Elgort. Todos ellos, al menos la mayoría, han aparecido en algunas películas de la temporada y que están nominadas como Knives Out, Rocketman, Bombshell, Once Upon a Time in… Hollywood, Marriage Story, Jojo Rabbit y mas.

¿Quiénes serán reconocidos en la edición de 2020 de los Golden Globes?

El año pasado, los Golden Globes se lucieron con un nuevo reconocimiento llamado Carol Burnett Award. Este premio se le otorga a alguna persona que haya contribuido de manera significativa al mundo de la televisión. Este 2020, el Carol Burnett Award lo recibirá Ellen DeGeneres, una de las personalidades más queridas de la industria que, actualmente, es presentadora del The Ellen DeGeneres Show.

Tom Hanks también será reconocido en esta ceremonia de los Globos de Oro. El actor recibirá el Cecil B. de Mille Award, el cual reconoce las contribuciones hechas por una persona en el mundo del cine (lo mismo que el Carol Burnett Award). Muchas otras personalidades han recibido este premio como Robert De Niro, Harrison Ford, Jodie Foster, Steven Spielberg y más.

Hanks está nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en A Beautiful Day in the Neighborhood de Marielle Heller, donde da vida a Fred Rogers, la famosa figura de la televisión que estuvo al aire en programa infantil Mister Roger’s Neighborhood que salió al aire de 1968 hasta 2001. Sus contrincantes son Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino y Joe Pesci (The Irishman) y Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood).

¿Qué comerán los invitados?

Este 2020, la HFPA quiere enviar un mensaje al mundo a través de su menú. Por eso, tomó la decisión de elegir platillos veganos, es decir, no incluir alimentos de origen animal para crear conciencia en cuanto al medio ambiente, así como el desperdicio. “Si hay una manera de que podamos, no cambiar el mundo, sino salvar el planeta, tal vez podamos hacer que los Golden Globes envíen una señal y llamen la atención sobre el tema del cambio climático”, dijo el presidente de HFPA, Lorenzo Soria.

El menú que van a servir en los Golden Globe Awards 2020 incluye platillos como vieiras de hongos y coles de bruselas verdes , moradas asadas junto con risotto de hongos silvestres y una sopa de remolacha dorada.

¿Dónde puedo ver los Golden Globe Awards 2020?

La celebración se llevará a cabo en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. La ceremonia de los Golden Globe Awards, como mencionamos, se llevará a cabo el próximo 5 de enero de 2020. La alfombra roja comenzará a las 6 pm (hora de la Ciudad de México), y la premiación comenzará a las 7 pm. Podrás disfrutar de esta fiesta en la industria del cine a través de TNT y TNT Series. También puedes seguir la cobertura minuto a minuto a través de sopitas.com