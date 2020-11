Android, iOS, Smart TV y más: Estos son los dispositivos en los que podrás ver Disney+ en México

El gran día para la llegada de Disney+ a México se acerca. El próximo 17 de noviembre, la plataforma se abrirá en territorio nacional para por fin permitirnos ver todo el contenido que este servicio de streaming alberga. La oferta es enorme porque tendremos la oportunidad de ver contenido tanto de Pixar como de Marvel, así como National Geographic y del universo de Star Wars. Emocionado ¿verdad?

Pues bien, además del dinerito para pagar el servicio, es momento de que también vayas preparando tus tele, tus celulares y de más para la nueva experiencia que la casa de Mickey Mouse traerá a nuestro país. A continuación te vamos mostrar a través de qué dispositivos podrás acceder a Disney+.

Dispositivos móviles compatibles con Disney+

De entrada, debemos aclarar que no todos los sistemas operativos de Android o Apple serán compatibles con el servicio de Disney+. Solo habrá restricciones para algunas versiones antiguas de estos software, pero en realidad la disponibilidad es bastante extensa.

Hablando de Android, tanto los smartphones como como sus tablets serán compatibles con la plataforma en tanto tengan el sistema Android 5.0 Lollipop o superiores, es decir, los sistemas Android Marshmellow, Nougat, Oreo, Pie, Android 10 y 11. Por supuesto, debes descargar la aplicación desde la Play Store.

Respecto a Apple, los dispositivos que podrán acceder al contenido serán el iPhone, el iPod y la iPad siempre y cuando arranquen con el sistema operativo iOS 11.0 y sus versiones posteriores (eso incluye el iPadOS 13 en el caso de las tabletas). También la Amazon Tablet Fire tendrá compatibilidad para el sistema Fire 5.0 y posteriores. Acá, claro, se descarga la aplicación del servicio desde la Apple Store.

Televisores y decodificadores

Si eres de los que prefiere poner una buena serie o película en la televisión, debes estar atento o atenta a las especificaciones para las Smart TV que tendrá compatibilidad con Disney+. Todos aquellos televisores que corran con Android TV tendrás acceso al streaming siempre que tengan, al igual que los dispositivos móviles, Android 5.0 en adelante.

Las televisiones Sharp también recibirán la señal para toda la serie Aquos al igual que Sony y su serie Bravia. La marca LG también se une a los afortunados con la opción de descargar la aplicación, la cual estará disponible para sus modelos 2016 y posteriores que tengan el sistema weBOS 3.0 y consecuentes. En el caso de Samsung, solo los televisores inteligentes lanzados desde 2016 que tengan el sistema operativo Tizen podrán tener accesibilidad al servicio de Disney.

En cuanto a los decodificadores, podrás ver el contenido de Disney siempre y cuando tengas Apple TV que cuente con tvOS 11.0 o posterior, Apple TV de 3ª y 4ª generación, televisores compatibles con AirPlay2, Amazon Fire TV y, en el caso de Android, el Nvidia Shield TV.

Navegadores web y consolas

Para aquellos que tengan preferencia por acceder a la plataforma de Disney+ desde sus computadoras, deben saber que podrán entrar desde los navegadores de Chrome, Chrome S (es decir, los Chromebooks), macOS, Safari, Microsoft Edge, Firefox. Sencillo y no hay pierde.

En el caso de las consolas, la plataforma de Disney solo estará disponible, por el momento, para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, Xbox One, Xbox One S, Xbox One. Así que ya tiene todo para prepararte y no dejar pasar la experiencia de Disney+. Recuerda que el servicio estará disponible a partir del 17 de noviembre. En este enlace puedes checar los precios y promociones que la plataforma tiene para ti. ¡Que los disfrutes!