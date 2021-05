¿Cómo, cuándo y dónde puedes ver la reunión de ‘Friends’?

El último capítulo de Friends se emitió en 2004, dejando un legado de 10 años de historia como una de las sitcoms más aclamadas de siempre. Y entonces, se abrió la duda: ¿Veremos alguna vez al querido elenco juntarse nuevamente para una entrega especial? Pasaron los años y aunque la posibilidad seguía abierta, nomás no pasaba nada… hasta ahora.

Las plegarias fueron escuchadas y los seis amigos por fin pactaron la reunión en este 2021 con un episodio especial que se transmitió ya en HBO Max. Ahora, como la emoción está a flor de piel y seguro ya se están saboreando el momento, por acá les contamos dónde podrás ver este capítulo próximamente.

La reunión más esperada del 2021

A lo largo de los años, desde que la serie paró emisiones, los seguidores tuvieron que aguantar rumores sobre la reunión de Friends. Incluso, por internet circulaban videos con los que algunos creativos fanáticos imaginaban cómo sería el regreso a las andadas del reparto. Pero entonces, lo que parecía lejano y hasta imposible, sí sucedió.

Warner Bros anunció hace unos años que la reunión con Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe y Joey sería todo un hecho. Y como todo gran proyecto, fueron revelando detalles poco a poco. Fue hasta el último tramo de 2020 cuando se anunció que esto sucedería en 2021 y que HBO Max (el servicio de streaming de WarnerMedia) tendría el honor de albergar el episodio especial.

Ya entrados en el 2021, se fueron soltando tráilers, listas de invitados y repentinamente, se reveló que este 27 de mayo se estrenaría la entrega. Como dicen por ahí, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla.

¿Cómo, cuándo y dónde ver ‘Friends: The Reunion’?

Pues el día llegó y la reunión de Friends ya arribó a HBO Max. Sin embargo, como sabrán algunos, el servicio no se encuentra disponible en muchas partes del mundo todavía, por lo que solo Estados Unidos y contados países pudieron presenciar el evento.

Pero no desesperen porque México y Latinoamérica muy pronto podrán echarle un ojo al especial en la comodidad de sus hogares y en el dispositivo de s agrado. ¿Por qué? Muy sencillo: HBO Max está a unas cuantas semanitas de llegar a la región.

Será el próximo 29 de junio cuando la plataforma de streaming se habilite en nuestro país y en otros tantos más del territorio latinoamericano. Y no solo eso, pues su catálogo nos ofrecerá una experiencia variada con un montón de series, películas y hasta eventos deportivos que seguro la colocarán como uno de los servicios más solicitados dentro del mercado en esta parte del mundo. POR ACÁ te decimos el precio y paquetes de suscripción (una ganga, por cierto), y en el siguiente artículo conocerás un poco del contenido que llegará.

Y a todo esto, ¿Cómo estuvo la reunión?

Tranquilos, tranquilos… No les vamos a spoilear la reunión de Friends ni nada por el estilo. Pero en este punto, muchos ya habrán visto opiniones en redes sociales sobre cómo estuvo el momento (pues porque nunca falta un incauto que se pasa dando los detalles).

Lo que sí les podemos decir es que el elenco aprovechó, entre otras cosas, para recordar un poco cómo eran los días en el set de grabación, se dice por ahí que también se mostraron algunas escenas inéditas. A modo de juego, hasta se recrearon algunas icónicas escenas y momentos de la serie y también se revelaron algunos detalles ocultos que quizá ni el más fanático conocía.

Y eso sin contar la gran cantidad de invitados del reparto recurrente y otras celebridades que se dieron cita para echarle sentimiento a la reunión. Eso sí, el consenso general dice que el episodio especial está lleno de nostalgia, así que prepárense para la montaña rusa de emociones. Chequen acá cómo reaccionaron las redes al estreno (va sin spoilers, obvio).