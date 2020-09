¿Cómo ver todas las series ganadoras de los premios Emmy 2020?

En estos tiempos de cuarentena, las series nos han salvado del aburrimiento, pues a lo largo de este 2020 se han estrenado grandiosas producciones que nos mantienen al filo del sillón. Desde drama hasta comedia y acción, afortunadamente hay para todos los gustos y eso nos ha quedado muy claro, porque eso se vio reflejado en las ceremonia de premiación de los premios Emmy 2020.

La industria de la televisión en los Estados Unidos eligió a los candidatos que podrían llevarse alguna de las estatuillas que premian a lo mejor de la programación en lo que va del año. Para dar a conocer las producciones, actores y actrices ganadores de este año decidieron armar una gala un tanto extraña, pues aunque Jimmy Kimmel estuvo presente en un auditorio, la gran mayoría de nominados se encontraban repartidos por todo el mundo.

Quizá para este punto, ya se hayan echado todas y cada una de estas maravillosas series que arrasaron con los Emmy 2020. Pero si ya no sabes qué ver y tienes ganas de checar todas las producciones que se llevaron los mejores premios a sus casas, por acá les contamos dónde y cómo pueden aventárselas para ver si eran justos ganadores o de plano no merecían tener una estatuilla.

Succession

La categoría de Mejor Serie de Drama estaba sumamente reñida, sobre todo porque tenía grandes contendientes, como The Handmaid’s Tale, The Crown, Killing Eve, Ozark, Better Call Saul y hasta The Mandalorian o Stranger Things fueron consideradas para este enorme premio. Sin embargo, todas se quedaron con las ganas de tener el Emmy en sus vitrinas porque la producción que se la llevó fue Succession de HBO.

Succession es una serie creada por Jesse Armstrong y que cuenta con la producción ejecutiva de nombres muy interesantes, como Will Ferrell y Adam McKay. Acá nos cuentan la historia de la familia Roy, la cual controla uno de los mayores conglomerados de medios audiovisuales y entretenimiento del mundo, pero como siempre, tendrán que superar los distintos conflictos que desencadena la muerte del patriarca, Logan Roy.

Además de la máxima categoría de la noche, esta serie se llevó un montón de premios como Mejor Actor de Drama por la interpretación de Jeremy Strong, Mejor Actriz Invitada en Drama gracias a Cherry Jones, Mejor Guion en Serie de Drama y Mejor Dirección en una Serie de Drama. Así que como podrán darse cuenta (o si no la han visto), esta es una trama que por supuesto nadie se puede perder.

Succession está disponible a través de HBO GO, la plataforma de streaming donde se suben todas las producciones. Tiene un costo de 149 pesitos mensuales. En servicios de pago, HBO tiene un canal en Sky y en Izzi, y si no tienes contratados los canales, entonces puedes adquirir HBO a través de otros servicios como Claro Video.

Schitt’s Creek

Justo cuando apenas agarrábamos la onda a esta nueva ceremonia de los Emmy, comenzaron a llegar las sorpresas. La primera de ellas fue que Schitt’s Creek se llevaba prácticamente todas las categorías de comedia de la noche, dejando en el camino a series como Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, The Marvelous Ms. Maisel, Insecure, The Kominsky Method y What We Do in the Shadows.

Esta producción canadiense fue creada por el gran Eugene Levy junto a su hijo, Daniel Levy. En ella seguimos a los Rose, una familia un tanto peculiar que pierden su fortuna después de ser defraudados por su gerente de negocios. Tras esto, se ven obligados a reconstruir sus vidas con su único activo restante: una pequeña ciudad llamada Schitt’s Creek, que habían comprado a su hijo como regalo de cumpleaños de broma en 1991.

Como ya lo decíamos antes, la serie se llevó las categorías más importantes dentro de la comedia y bajita la mano rompieron récords. Para que se den una idea, son la primera comedia en llevarse los cuatro premios en actuación: Catherine O’Hara y Eugene Levy como Actriz y Actor mientras Dany Levy y Annie Murphy en Reparto. Eso sin contar que el mismo Dany ganó cuatro premios seguidos, lo que lo convierte en el máximo ganador de una ceremonia.

Schitt’s Creek está disponible a través de Paramount+, puedes empezar con una prueba gratis de siete días y después de este periodo, la suscripción mensual cuesta 79 pesitos mexicanos. La ventaja es que puedes ver el contenido a través de Amazon Prime Video o directamente con la aplicación, que está disponible para iOS y Android.

Watchmen

Por último pero no menos importante, tenemos una verdadera producción que sorprendió a propios y extraños cuando se anunció, pues muchos le guardan cariño a la novela gráfica y a la película de Watchmen. Sin embargo, HBO decidió llevarla a la pantalla chica y vaya que fue uno de los grandes aciertos del 2019, pues gracias a esta serie recibió 26 menciones en los premios Emmy –convirtiéndose en la más nominada– y se llevó 11 estatuillas.

Entre todos los premios que recibió esta espectacular serie tenemos Mejor Actriz en una Serie Limitada por la espectacular actuación de Regina King, Mejor Actor de Reparto por el papel de Yahya Abdul-Mateen II, lograron ganar el Emmy por Mejor Guion en una Serie Limitada, Mejor Score por la música de Trent Reznor y Atticus Ross y más. Aunque la más importante sin duda fue el premio a la Mejor Serie Limitada.

Aunque pensábamos que esta serie una adaptación más de la novela de Alan Moore y Dave Gibbons, la realidad es que acá se basan en algunos conceptos pero lo llevan a la realidad, situando todo en una serie de acontecimientos que suceden en Tulsa, Oklahoma y que está inspirado en una masacre real. Pero más allá de evidenciar este horror mezclado con esos personajes espectaculares que conocimos en el cómic, acá toman un tema que lamentablemente sigue estando en nuestra agenda, la violencia racial.

Así como Succession, puedes ver la primera temporada de Watchmen a través de HBO GO, la plataforma de streaming del canal de televisión estadounidense y si no la han checado, se las recomendamos por completo.