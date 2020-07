¿Cómo y cuándo ver los paneles de la San Diego Comic-Con 2020?

La pandemia nos ha obligado a tener que vivir por ahora sin eventos masivos, para evitar que el coronavirus contagie a miles de personas. Es por eso que en los últimos meses aprendimos a quedarnos en casa y a no pensar en conciertos, estadios o convenciones, pero afortunadamente para todos los nerds y fans de la cultura pop, hay un evento que no se llevará a cabo como todos lo conocemos pero que sí sucederá, la San Diego Comic-Con.

Hace casi un mes los organizadores anunciaron que evidentemente y por primera vez en casi 50 años, la convención más importante del mundo no se llevaría a cabo de manera presencial en el Centro de Convenciones de San Diego. Sin embargo, tienen preparado un evento virtual muy especial del 23 al 26 de julio, donde planean llevar la vibra de este mega reventón nerd hasta nuestros hogares.

Por primera vez, todos viviremos la Comic-Con

Sí sabemos, que será raro usar tu cosplay en casa, pero la ventaja de que la San Diego Comic-Con se haga de esta manera es que será completamente gratis y todos podremos disfrutar de los distintos paneles y actividades que habrá, donde revelarán tráilers, adelantos y detalles, de las series y películas que más nos emocionan a futuro dentro de la cultura pop.

Por ahora, los grandes ausentes de este evento son las dos editoriales de cómics más famosas del mundo, Marvel y DC (aunque esta última sí tendrá una convención virtual y POR ACÁ pueden checar más detalles). Pero no se nos pongan tristes, que a pesar de eso, tendremos un montón de sorpresas en estos cuatro días, donde seguramente tendremos un montón de sorpresas.

‘The Boys’, ‘Star Trek’ y ‘The New Mutants’ arrancarán la Comic-Con virtual

Durante todo el fin de semana, se presentarán alrededor de 350 conferencias para entretenernos o presentar grandes proyectos, sin embargo, hay algunos más emocionantes que otros. Para empezar, el 23 de julio tendremos los paneles de Star Trek Universe, donde algunas de las más grandes figuras de esta franquicia como Patrick Stewart, Michelle Hurd y Evan Evagora estarán presentes, para que te subas al Enterprise.

Ese mismo día, Massie Williams, Charlie Heaton y parte del elenco de The New Mutants aparecerán para contarnos más detalles de esta cinta, la cual lleva años retrasada. Si lo suyo son historias de súperhéroes que se dan hasta con la cubeta y no siguen el estereotipo de ‘bueno’, The Boys tendrá una conferencia junto a uno de sus productores, Seth Rogen, donde esperamos que nos muestren un tráiler más largo y brutal de esta enorme producción de Amazon Prime Video.

‘The Walking Dead’, ‘Hora de aventura’ y Keanu Reeves al doble

Y si tú aún eres uno de los tantos clavados con The Walking Dead, el viernes 24 de julio habrá un panel muy especial donde revelarán uno que otro detalle de la décima temporada, así como algunas otras cosas sobre la sexta entrega de Fear The Walking Dead. Ese mismo día y para todos los fanáticos de la animación, Nickelodeon presentará una conferencia sobre la continuación de Avatar, The Legend of Korra,

Los amantes de Hora de Aventura podrán conocer los secretos de Distant Lands y para cerrar con broche de oro, la mente detrás de las más grandes películas de súperhéroes, Joss Wheedon, transmitirá una conferencia donde reveló algunos detalles sobre su trabajo. El sábado 25 de julio tendremos una buena dosis de Keanu Reeves, con la reunión por los 15 añotes de Constantine y el panel de Bill & Ted Face the Music junto a Alex Winter.

¡Guillermo del Toro nos contará en qué está trabajando!

El mismo sábado, tendremos la presentación de una nueva serie de HBO llamada Lovecraft Country y para cerrar con broche de oro, nuestro querido Guillermo del Toro se pondrá guapo mostrándonos junto al director Scott Cooper, un adelanto del proyecto en el que está trabajando, Antlers, una nueva cinta de terror. Así que como se darán cuenta, todo el fin de semana lo tendremos muy ocupado.

¿Y cómo puedo ver la San Diego Comic-Con desde mi casa?

Ahora sí vamos con lo que a todos les interesa, cómo ver este eventazo. Las conferencias de la San Diego Comic-Con comenzarán a las 12 del día hora del centro de México y podrás verlas a través del canal oficial de YouTube de la convención. Ahora bien, si quieres estar al pendiente de todos los paneles y no perderte ninguno, en el sitio web de la Comic-Con podrás checar cada uno de los horarios y links para ver los paneles.

Otra gran opción para que no se te pase checar todos los estrenos, es entrar a la página o descargar la app de MySched, con la cual tendrás chance de marcar las conferencias que quieres ver y más tarde esta maravilla te armará un horario, que puedes ver en tu celular y hasta imprimirlo. Así que ya lo sabes, no hay pretexto para perderte lo que vendrá para la cultura pop y vivir un evento tan espectacular como este.