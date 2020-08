10 películas e increíbles momentos para recordar a Robin Williams

Robin Williams fue uno de esos tipos que llenaron nuestras tardes de película un millón de veces antes de que pudiéramos siquiera pronunciar Señora Doubtfire. Para muchos, estuvo presente incluso antes de que supieran su nombre por ser la voz del célebre genio de Aladdín, ese tipo azul lleno de azúcar que nos sacó algunos de nuestros primeros ataques de risa.

Robin Williams no sólo fue un gran comediante, también nos arrancó lágrimas e inflamó nuestros pechos con dosis de motivación pura en La sociedad de los poetas muertos y nos hizo estremecer de miedo con filmes como Retratos de una obsesión e Insomnia.

Por todo esto, y porque sabemos que, como nosotros, estás de lo más consternado por la inesperada partida de este increíble actor, acá te hacemos un recuento de 10 filmes que seguramente recordarás más 10 increíbles momentos que quizá no conocías.

1. Papá por siempre

Quizá la primera vez que viste esta peli eras tan chico que te pareció una de las cosas más raras que aparecieran en tu pantalla. Años después creciste y soltaste tantas risas como lágrimas con este ejemplo perfecto de que la comedia y la conmoción son excelentes compañeras. En esta peli, Williams interpreta a un hombre que parece tomarse la vida a la ligera hasta que su esposa le exige el divorcio. Sin resignarse a ver a sus hijos unas cuantas horas por semana, regresa a casa bajo el disfraz de la señora Doubdtfire una niñera inglesa, perfeccionista, seria y disciplinada… que, por supuesto, orina de pie.

2. Jumanji

Jumanji es la perfecta combinación entre Tarzán y la Dimensión Desconocida. Todos recordamos la historia: a través de un juego de mesa maldito, miles de elementos de la selva pueden materializarse en tu propia sala, aunque tú mismo podrías ser arrastrado a un oscuro y peligroso mundo, justo como ocurre con un descuidado chico cuyo mayor logro en su vida es ser un manojo de hormonas. Al regresar, tendrá tres misiones fundamentales: hacer que el mundo vuelva a la normalidad, reconquistar a la chica de sus sueños y, por supuesto, aprender a rasurarse.

3. Flubber

¿Recuerdas el moco de King Kong que vendían en tu escuela cuando eras morro? Ahora agrégale la histeria de un perro chihuaha y obtendrás 30 gramos de increíble Flubber, la sustancia que un científico loco, maravillosamente interpretado por Williams, desarrolla en un surrealista laboratorio.

4. Aladdín

Antes de que conocieras la dulce sonrisa de Robin, escuchaste su voz en la boca del entrañable genio azul que intenta ayudar a Aladdín a conquistar a la rebelde Jazmín y que ansía su libertad tan poderosamente como pocos personajes en el cine. Al ritmo de Príncipe Alí, los chicos de Disney pusieron en manos de Williams una de sus secuencias más ambiciosas y dementes del cine infantil.

5. La sociedad de los poetas muertos

“Carpe Diem” y “¡Oh capitán, mi capitán!” son dos frases más viejas que Sábado Gigante, pero con seguridad cobraron un valor completamente diferente tras el estreno de una de las mejores pelis del género maestro-irreverente-y-maravilloso-que-cambiará-tu-vida-tras-pateate-el-culo-amén. John Keating, el profesor de una generación, encarnado por Williams, es experto en poesía, pero lo último que quiere son alumnos eruditos sin más. Por eso crea una sociedad secreta en la que sus singulares alumnos demuestran que son todo menos unos señoritos sin ilusiones.

6. Retratos de una obsesión

Sin duda, esta maravillosa pieza de Mark Romanek representa la actuación más impresionante de Williams. Sutil, poderosa, intrigante y perturbadora, son sólo algunas de las palabras que la crítica usó para describir la interpretación que el actor hizo de Seymour Parrish, el indefenso aunque siniestro dependiente de un local de revelado de fotos, obsesionado con una familia aparentemente perfecta.

7. Patch Adams

¿Quién dijo que la risa no puede curar? Patch Adams, el indomable estudiante de medicina que cambió para siempre el concepto de terapia, es interpretado por Williams con tal histrionismo que le valió a la película un rotundo éxito en taquilla pese a dividir a la crítica. Con todo, imágenes como el gotero-nariz-de-payaso han marcado un hito y son referencia obligada en cualquier recuento de batas en el cine.

8. Hook, el regreso del Capitán Garfio

Lo sabemos: no se trata de la cinta más brillante de Spielberg ni de Williams, pero verlo vestido en mallas verdes, volando por los aires y enfrentando al Capitán Garfio por algo más alto que el honor, su propio hijo, no tiene precio. Para calzarse las zapatillas de Peter Pan, Williams debió sacar al niño que llevaba dentro, derrotar al imponente Rufio y romperle de nuevo el corazón a Campanita, una Julia Roberts con corte a la David Bowie.

9. Jack

Esta película cuenta la historia del típico chico de primaria: enamorado de la maestra, lleno de curiosidad y obsesionado con sus gases… pero con una pequeña diferencia: la maestra es J-LO el chico luce como un hombre de 40 años.

10. Popeye

Quizá no lo recuerdes, pero antes de ser una gran estrella de cine, Williams interpretó a un montón de personajes es series como Días Felices hasta que llegó su gran momento con un protagónico en pantalla grande interpretando a nada menos que el fortachón más famoso de todos los tiempos: La Roca Popeye.

Robin Williams era el típico chico tímido, lleno de dudas y cabizbajo: el objeto perfecto de las burlas de sus compañeros. Sin embargo, tiempo después se convirtió en el único actor de Hollywood en lograr primeros puestos de taquilla en años consecutivos. Aquí te dejamos 10 de los momentos que lo hicieron uno de los hombres más queridos de Hollywood:

1. Su espectacular sonrisa en el video de la omnipresente Don’t Worry Be Happy de Bobby Mc Ferrin

2. Robin Williams era un joystickero nivel master mundial. Era tan fan de Zelda y los videojuegos, que bautizó a sus hijos con los nombres de Zelda y Cody. Años más tarde, él y su hija protagonizarían los comerciales de The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D y The Legend Of Zelda: Skyward Sword.

3. Era gran entusiasta del ciclismo (tenía una colección de más de 50 bicicletas) y acompañó a Lance Armstrong en el pedaleo de 2004.

4. Llegó a rankear en los charts de Billbard por su interpretación de I Yam what i Yam, la rola de Popeye.

5. Cantó Blame Canada de Southpark en la entrega del Oscar. Hell Yeah!

6. Junto a Bryan Cranston, Williams es uno de los actores que han engalanado los comerciales de iPad Air con su maravillosa voz. Al ver este, inspirado en La sociedad de los poetas muertos, puede que se te enchine la piel.

7. Es uno de los pocos seres de carne y hueso que se jactaron de tener su propia sección en Plaza Sésamo.

9. Williams arrancó carcajadas cuando se mostró como una de las más sensuales (y peludas) porristas de los Broncos de Denver.

9. Cuando James Lipton le preguntó a Williams “¿Qué le gustaría decirle a Dios cuando llegues al cielo?”, Robin contestó: le pediría un asiento en primera fila para ver a Wolfgang Amadeus Mozart y a Elvis Presley.

10. La última imagen que Robin Williams subió a su cuenta de Instagram fue una dulce foto en la que aparece con su hija Zelda en brazos.

Descanse en paz, Robin Williams.