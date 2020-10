Hasta siempre, Berta: Murió Conchata Ferrell de ‘Two and a Half Men’

Este año nos ha quitado a grandes estrellas del mundo del entretenimiento. Tan solo hace unos días la industria de la música recibió la lamentable noticia del fallecimiento del guitarrista Eddie Van Halen. Ahora, en el ámbito de la televisión, debemos despedirnos de la gran actriz Conchata Ferrell.

Conchata falleció el pasado lunes 12 de octubre en un hospital de California. La actriz cumplió 77 años en marzo pasado y su deceso fue anunciado recientemente por amigos y familiares. Los reportes indican que padecía de problemas en el corazón.

De acuerdo con lo que reporta el sitio Deadline, Ferrell falleció pasadas las 12 de la tarde del pasado lunes luego de presentar complicaciones derivadas de un ataque cardiaco. Este mismo problema la mantuvo hospitalizada durante cinco meses en la clínica Sherman Oaks.

La información indica que Conchata, reconocida por su trabajo como Berta en la sitcom Two & a Half Men, pasó cuatro semanas en la unidad de cuidados intensivos de aquel hospital. La actriz se mantuvo con un respirador sin poder comunicarse con familiares debido a las pautas para evitar contagios por coronavirus.

Previo a la presentación de sus problemas cardiacos, la actriz reveló a TMZ que había sido hospitalizada debido a una infección renal en diciembre de 2019. Ella misma declaró que esta infección había contaminado su sangre, provocándole otras afecciones en el cuerpo.

Tras ser dada de alta en enero de 2020, se mantuvo en terapia y constantes visitas al médico. Fue entonces cuando en marzo pasado se suscitó el primer ataque cardiaco que provocó su hospitalización. Por ahora, familiares y amigos como el actor Jon Cryer y Charlie Sheen se han expresado tras la noticia del fallecimiento de la actriz.

Berta, your housekeeping was a tad suspect, your “people”keeping was perfect.

She was a beautiful human

Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.

I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR

— Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020