¿De qué va la controversia en redes de Michael B. Jordan, Hércules y Disney?

¿Se acuerdan cuando la gente se ofendió tras la selección de Disney para protagonizar el live action de La sirenita? Pues bien. Un “debate” similar ha surgido en las última horas en redes sociales en relación a que el nombre de Michael B. Jordan surgió pata interpretar a Hércules en el live action. Pero acá les contamos bien.

Ayer por la noche, se hizo tendencia el nombre de Michael B. Jordan, actor que reconocemos de éxitos como Creed y Black Panther. En esta última dio vida a Killmonger, el villano de Wakanda al que se enfrenta T’Challa. este ha sido, quizá, su personaje más popular y aclamado.

Michael B. Jordan, el Hércules perfecto

El actor se volvió el centro de la conversación porque los usuarios de redes sociales reaccionaron ante el supuesto rumor de que él daría vida a Hércules en el live action que Disney tiene planeado de este clásico animado de 1997. Pero ni fue un rumor ni nada parecido, sino que una revista, Men’s Health, publicó el nombre de actores y actrices que le gustaría ver en este live action, pero nada más.

Lo grave de este asunto no es que la gente haya confundido una nota de “Nos gustaría que Michael B. Jordan fuera Hércules“, sino la forma en la que reaccionaron. La mayoría atacó directamente al actor por su color de piel. Y aquí es donde recordamos lo sucedido hace un año con Halle Bailey, cantante afroamericana que fue elegida para dar vida a Ariel en el live action de La sirenita.

Nota: Junto a Michael B. Jordan, la revista propuso a Ariana Grande como Megara; Idris Elba como Zeus; Cate Blanchett como Hera; Sam Rockwell como Hades; Danny DeVito como Phil; Jennifer Hudson, Janelle Monae, Lizzo y H.E.R. como las Musas; y Thomas Middleditch con Ben Schwartz como los secuaces de Hades.

Sí, sabemos que en ambas producciones animadas, los protagonistas, en definitiva, no son afrodescendientes. Pero si nos ponemos muy estrictos con la imagen, ¿por qué no hacerlo con los aspectos de la historia y su desarrollo? Disney no respetó el cuento original de La sirenita ni la parte de la mitología griega en la que aparece Hércules.

La sirenita

La sirenita, escrita por el autor danés Hans Christian Andersen, presenta a una mujer mitad pez y mitad humana que atraviesa un verdadero calvario para estar con el que ella considera es el amor de su vida: un príncipe idiota que no la quiere y que al final, ni se casa con ella. En la historia original hay tortura psicológica y física contra la protagonista.

¿Sabían que “Ariel” no sólo pierde la voz sino que es torturada por ostras? En el cuento de Andersen, las sirenas no tienen alma, y debe convencer al príncipe de casarse con ella porque de lo contrario, morirá. Y considerando que no tienen alma… Para el final de la historia, la protagonista está obligada a vagar por 300 años para poder acceder a un alma. Es más, la sirenita ni tenía nombre… es sólo una sirena.

Esto se lo contamos para llegar a un punto. Disney, como ha sido su costumbre, ha retomado los cuentos infantiles y de hadas más populares y los ha convertido en películas animadas aptas para un público infantil occidental. Las cosas que vemos en estas cintas no se apegan, en absoluto, a lo que son originalmente.

Y si bien el personaje principal de La sirenita es una mujer blanca, sumisa, atormentada y triste a diferencia de la versión animada, ¿por qué hacemos un escándalo si la actriz que la va a interpretar en un live action es negra?, ¿por qué no exigimos que las historias animadas se apeguen lo más posible a la realidad de la historia original?

Ahora bien. Del otro lado de la moneda, lo que nos molesta, por decirlo de alguna manera, no es que Halle Bailey sea negra y dé vida a un personaje que en su versión original es blanco. Lo mismo con Michael B. Jordan. El tema a debatir es la falta de historias originales en representación de las minorías o comunidades que no han sido representadas en la pantalla grande como el caso de la afroamericana, la hispana o latina, nativa americana, la comunidad LGBT+, y más.

¿Cuál es el problema?

El verdadero problema es que retomemos historias del pasado, ya identificadas en el imaginario de la sociedad, y las forcemos a “representar” a una de estas comunidades.

¿Por qué no escribir desde cero una historia de princesas donde la protagonista sea de origen hispano?, ¿por qué no trabajar en la producción de un live action original donde el protagonista sea afrodescendiente?

Si Disney decide darle a Michael B. Jordan el protagónico del live action de Hércules, sólo pedimos una cosa: Dejen a Ricky Martin como la voz de doblaje para Latinoamérica y para la música original. Sólo eso.

Acá les dejamos algunas reacciones:

Zeus desde el Olimpo viendo el live action de Hércules: pic.twitter.com/lrUiTHUktv — DANIELO (@NerdCursi) September 17, 2020

Well, aquí vamos de nuevo. Se anda rumoreando que el live de Hércules será interpretado por Michael B, que no estarán incluidas las musas ni pegazo. Bueno,¿cómo les explicamos que simplemente están haciendo mal? No somos “racistas” es que simplemente no puedes venir y cambiar.. — Vallejo.op (@CitlaliVallejo4) September 16, 2020

Ya de una vez que pongan a un peruano de Hércules, a ver si los progres lo apoyan pic.twitter.com/TpprnO5LZb — @Holden_Caulfield (@Don_Caulfield) September 16, 2020

Mira pipo…pasa que me lo hagas con Hermione,con Ariel..pero que me metas ahora a Hércules negro?!!!!

Es la fucking mitología !!! pic.twitter.com/IaupdOoTwg — Dannah_Jb🍒 (@dannah_jb) September 17, 2020

No puedo creer que la gente esté negándose a la fantasía que sería ver a Michael B. Jordan convertirse en Hércules. pic.twitter.com/zoXkwiPVsc — ENRIQUE (@hombreficcion) September 16, 2020