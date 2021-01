¿Duro de matar? Corrieron a Bruce Willis de una farmacia por no usar cubrebocas

A estas alturas de la pandemia y con todas las personas que lamentablemente han muerto a causa del coronavirus, podríamos pensar que a todos ya nos cayó el 20 de que debemos seguir las medidas impuestas para evitar cualquier tipo de contagio; ya saben usar cubrebocas y tomar nuestra sana distancia. Pero parece que a muchos no les ha quedado claro que esto es necesario hasta para entrar a negocios, y ese es justo el caso del buen Bruce Willis.

Cuando el COVID-19 nos obligó a todos a encerrarnos por un buen rato en nuestros hogares, el actor de Duro de Matar se refugió junto a sus hijos y su ex esposa, Demi Moore en la casa que la familia tiene en Idaho –qué moderrrnos–. Sin embargo, y en vista de que la situación estaba ‘más tranquila’, Willis decidió regresar a Los Ángeles para protagonizar un momento bastante extraño y que sin duda representa a muchas personas.

Batearon a Bruce Willis…

Resulta que el pasado 11 de enero, los paparazzis de Page Six encontraron a Bruce Willis en una farmacia de esa ciudad. Hasta ahí la cosa estaba tranquila, pero de repente las cosas se salieron de control, porque el actor no contaba con que los empleados del lugar lo iban a correr unos minutos después y por una razón un tanto tonta: pues la estrella no traía puesto un cubrebocas y eso hizo que lo mandaran a volar.

Según la misma fuente, Bruce estaba comprando en un establecimiento de Rite Aid cuando varias personas a su alrededor se molestaron porque no llevaba protección. Más tarde se quejaron a los trabajadores de la tienda, quienes le pidieron a Willis que siguiera las medidas y se cubriera la cara. A pesar de tener un pañuelo alrededor de su cuello que fácilmente podría haber levantado, el actor se negó y le pidieron que se fuera.

Al final se fue con las manos vacías

Afortunadamente, Bruce Willis no es de esas estrellas de cine a las que les cala que lo corran de algún lugar y arman un escándalo. Es por eso que a pesar de no estar contento porque le estaban pidiendo que le llegara, simplemente se retiró de la farmacia com las manos vacías. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué le quitaba ponerse el pañuelo que tenía en el cuello como cubrebocas? Al parecer, prefirió irse que perder el estilo.

Hay quien puede pensar que lo que le hicieron a Willis fue un tanto exagerado. Pero no podemos olvidar que Los Ángeles es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Hasta antes de escribir esta nota, las autoridades que le están haciendo frente al coronavirus en la ciudad reportaron en promedio 18 mil nuevos casos de COVID-19 y 211 muertes al día. ¿Bruce se habrá sentido John McClane como para salir así a la calle? Dilemas de cuarentena…