¡Tsss! Cancelaron el live-action de ‘Cowboy Bebop’ y así reaccionó el internet (y el elenco)

Luego de muchas espera y con bastante expectativa de por medio, Netflix estrenó su versión live-action de Cowboy Bebop el pasado 19 de noviembre. Sin embargo, esta adaptación parece no haber rendido los frutos esperados pues la plataforma de streaming ha decidido cancelarla.

Así como lo leen… a poco menos de un mes de que el show llegara al catálogo del servicio, se esfuman los planes para lo que podrían haber sido más temporadas. Y bueno, como era de esperarse, las redes e incluso el elenco no tardaron en reaccionar a la noticia.

El live-action de ‘Cowboy Bebop’ queda cancelado

Una de las series que más se esperaban en este 2021, fue sin duda la versión de acción en vivo de Cowboy Bebop. Y es que adaptar uno de los animes considerados ‘de culto’, además de ser uno delos mejor valorados de todos los tiempos, no era ni de cerca tarea fácil. De todos modos, Netflix se la jugó.

Pero desafortunadamente para algunos -y seguro que otros más lo agradecerán-, esta serie ha sido cancelada. Tal como lo informó The Hollywood Reporter, el servicio de streaming decidió ponerle punto final a esta entrega, dejándola tan solo con una temporada de 10 capítulos en su haber.

¿Y qué pasó entonces? Bueno, a pesar de toda la promoción y la expectativa generada en los meses previos, resulta casi evidente que la serie dividió la opinión del público de manera muy marcada. Claro que hubo quienes sí disfrutaron del live-action, pero parece que una mayoría importante la vieron con malos ojos.

Para tomar una referencia, los números de Rotten Tomatoes indican solo un 46 por ciento de reseñas positivas de la crítica, mientras que la puntuación de la audiencia solo alcanzó un 56 por ciento. Además, también se reporta que si bien la serie alcanzó buenas visualizaciones en su estreno, en lo días posteriores las reproducciones disminuyeron de manera significativa.

Netflix como tal no ha aclarado cuál es la razón de esta decisión, pero con base en lo que comentamos antes, podríamos darnos una idea de por qué se optó por cancelarla. Tsss.

El elenco y las redes reaccionan a la cancelación de la serie

Como dijimos, las reacciones no se hicieron esperar tras la revelación de la cancelación del live-action de Cowboy Bebop. Por un lado, parte del elenco y el staff dela producción hicieron algunos posteos en sus redes sociales expresando su sentir con la noticia.

El protagonista John Cho, quien dio vida a Spike, no hizo alusión a la cancelación, pero con el GIF que compartió se hizo evidente a qué se refería. También, Daniella Pineda (Faye Valentine) hizo un extraño posteo en Instagram que muchos fans no han tardado en captar. Y otro que reaccionó fue Mustafa Shakir, quien interpretó a Jet Black, poniendo un tuit en el que solo puso la icónica frase de la serie “see you space cowboys“.

Así las reacciones del elenco y de las redes: