Critican a la secuela de ‘Sex and the City’ por la forma en que representaron una fiesta india

Si algo nos emocionó en 2021 fue que Sex and the City regresaría a nuestras vidas con una secuela para HBO Max: And Just Like That, aunque no todo ha sido maravilloso alrededor de esta producción, pues surgieron algunos problemas. Para empezar nos enteramos de que Kim Catrall (o Samantha Jones para los fans) no formaría parte de esta serie y para rematar, a Chris Noth –quien dio vida a Mr. Big– lo eliminaron del episodio final luego de que surgieron acusaciones de agresión sexual en su contra (ACÁ toda la información).

Sin embargo, parece que la polémica en este proyecto no termina. Lo decimos porque recientemente, fueron objeto de debate y quejas en las benditas redes sociales, sobre todo por parte de la comunidad india y sudasiática en Estados Unidos y algunas partes del mundo, ¿la razón? Bueno, pues resulta que dentro de la serie representaron mal una festividad muy importante para ellos y dejaron muy claro que los mostraron con un montón de clichés.

¿Ahora en qué problemas se metió la secuela de ‘Sex and the City’

Para que comprendan de lo que estamos hablando, uno de los episodios de And Just Like That lleva por nombre “Diwali”. Si no están familiarizados con ese término, la palabra representa una de las fiestas más famosas en la India en la que durante cinco días, celebran con rezos, banquetes, fuegos artificiales y reuniones familiares, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Aunque hay una gran mayoría que aprovecha la ocasión para festejar la llegada de un Año Nuevo.

Pero volviendo al capítulo y más o menos resumiendo lo que pasa, en él vemos a Carrie (Sarah Jessica Parker) acompañando a su agente inmobiliaria y amiga Seema (Sarita Choudhury), quien le da una explicación básica de la fiesta a la protagonista de la secuela de Sex and the City. Por si esto no fuera suficiente, también le muestra el vestuario típico que utilizan las mujeres indias en estos días y tocan temas como el matrimonio en este país y la percepción del papel femenino dentro de esa sociedad.

Por supuesto que las críticas no se hicieron esperar

Quizá en este punto piensen que todo está normal y probablemente se estén preguntando, ¿cuál es el problema? Bueno, pues aunque no lo crean, la forma en que representaron al Dwali en And Just Like That no le pareció a la comunidad india. Resulta que a través de Twitter, muchos comentaron que la representación de esta fiesta y su significado no fue de su agrado, porque fue el único pretexto que encontraron para hablar sobre Seema en lugar de introducirla de otra manera.

Por si esto no fuera suficiente y hablando del personaje de Sarita Coundhury, muchos alzaron la voz porque no les gustó que la redujeran a una persona que le tiene que explicar a Carrie Bradshaw de qué va la festividad, al más puro estilo de una maestra. Además, confundieron las ropas típicas de la India, porque mostraron un sari cuando en realidad es una lehenga, algo totalmente diferente a lo que querían resaltar en cuanto al vestuario. Sin embargo, la cosa no paró ahí.

Tenían buenas intenciones, pero no representaron bien a la comunidad india

Aunque probablemente el mayor enojo de la comunidad india con la secuela de Sex and the City fue por cómo proyectaron el matrimonio en su cultura. A lo largo de los años nos han dicho que esto es muy importante para su cultura, a pesar de los matrimonios arreglados u obligados. Pero en la serie en lugar de intentar mostrar a una mujer progresista dentro de una familia que busca cambiar este estereotipo, hicieron ver a Seema como una mujer preocupada por esa idea de que la felicidad tiene qué ver con una pareja pesar de ser una profesionista exitosa.

Hasta el momento, los productores no han declarado nada al respecto, pero dentro episodio de And Just Like That hay frases como: “Es apreciación cultural, no apropiación cultural”, que son un testimonio del propósito que tenía la serie de traer a sus personajes al siglo XXI y sobre todo de demostrar que las cosas han cambiado desde que Sex and the City estaba al aire. Sin embargo, a pesar de sus intenciones, cayeron en los mismos estereotipos que llevamos años viendo sobre la cultura india.