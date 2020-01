El último día de 2019, el 31 de diciembre, la cuenta de Twitter de Mariah Carey fue hackeada. Los responsables de esto publicaron mensajes sumamente racistas en contra de la comunidad afroamericana como “hate dem niggas“. Y este mismo mensaje fue publicado de otra cuenta oficial de Twitter, pero esta vez fue la del actor Adam Sandler, quien tiene más de 2 millones de seguidores. La tarde del jueves 2 de enero, comenzaron a salir mensajes en contra de los afroamericanos, Mariah Carey, Donald Trump y hasta Barack Obama.

De acuerdo con el representante del actor, a partir de las 5 de la tarde del jueves, salió el primer mensaje de “hate dem niggas“. Minutos después salió otro mensaje dirigido para Mariah Carey en el que se leía “i just had phone sex with @MariahCarey“ (Acabo de tener sexo telefónico con @MariahCarey). Otra de las publicaciones que salieron de la cuenta de Adam Sandler fue “@realDonaldTrump you’re a racist cracker. RT if you agree. #2020 #fucktrump” (Donald Trump, eres un maldito racista. RT si estás de acuerdo. #2020 #fucktrump).

Y el último, antes de que su manager se diera cuenta y cerrara la cuenta, fue dirigido a Barack Obama y se trata de un RT del tuit de otra persona: “@BarackObama ur a arangatang monkey u ruined my life when u messed with food stamp rates i hate u forever retart” (Barack Obama, eres un orangután, arruinaste mi vida cuando te metiste con los cupones para alimentos, te odio por siempre, retrasado). La palabra “arangatang” está mal escrita, porque en realidad se refiere a algo relacionado con World of Warcraft.

Los responsables del hackeo es un grupo conocido como Chuckling Squad, o al menos ellos han dicho que son los autores del ataque en Twitter en la cuenta de Mariah Carey y Adam Sandler. En agosto de 2019, tuvieron acceso a la cuenta de Jack Dorsey, CEO de Twiter, y también a otras cuentas oficiales de celebridades como Chloë Grace Moretz.

Actualmente, la cuenta de Adam Sandler de Twitter está abierta y opera con normalidad. Acá podemos encontrar varios tuits en relación al estreno de Uncut Gems, la última película del actor que le ha otorgado el aplauso de la crítica y las audiencias. Uncut Gems de los hermanos Safdie (Good Time) nos presenta a Howard Ratner, un joyero de Nueva York que ha estado en el negocio por mucho tiempo, tanto así que comienza a hacer apuestas de muy alto perfil en las que se juega mucho dinero y con las que podría perderlo todo.

Y así es como comienza una caída en picada en la que debe cuidarse a sí mismo, pero también a su familia y el negocio. Además de Adam Sandler, en la película aparece Lakeith Stanfield, Idina Menzel, Judd Hirsch, Eric Bogosian, Kevin Garnett (jugador de la NBA), Julia Fox y hasta The Weeknd.