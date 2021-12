‘Animales Sagrados’: Un cortometraje que enaltece al Museo Nacional de Antropología

No nos queda la menor duda de que las culturas que alguna vez habitaron nuestro territorio son sumamente ricas. A lo largo de los años, miles de personas se han dedicado a investigar, documentar y hallar imágenes, objetos, ropa, todo con tal de comprender a esos hombres y mujeres milenarios. Y la verdad es que para ver esa clase de cosas, el Museo Nacional de Antropología se pinta solo, es el lugar ideal para repasar nuestra historia.

Es posible que conozcas este museo porque te pidieron visitarlo cuando ibas en la primaria porque te obligaban o quizá te has dado varias vueltas por el simple gusto de aprender sobre los mexicas, mayas y demás. No importa las razones por las que conoces este enorme espacio, el chiste es que es una parada obligada en la CDMX no solo para los turistas de otros países, también para nosotros los que nacimos en este enorme y rico país.

El Museo Nacional de Antropología nos presenta ‘Animales Sagrados’

Sin embargo, en los últimos años, el Museo Nacional de Antropología ha buscado otras formas de conectar con la gente. Es por eso que ahora nos presentan un cortometraje que seguramente les pondrá la piel chinita, se llama Animales Sagrados y como su nombre lo indica, tiene que ver con esas criaturas que para las culturas antiguas eran verdaderas deidades. Aunque además de esto, llama la atención ver los nombres detrás de este proyecto.

Para que se den una idea, este corto está escrito y narrado por Guillermo Arriaga (el mismo que escribió guiones como Amores perros, 21 gramos o Babel). Además sus hijos, Mariana Arriaga y Santiago Arriaga se encargaron de dirigirlo junto a Bruno Gaeta a cargo de la fotografía. Ya por último y como cereza en el pastel, la música la compuso un viejo conocido que no necesita presentación, ni más ni menos que Camilo Lara. Así que como verán, se juntó puro crack.

Un cortometraje para recordar nuestra historia

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿de qué va Animales Sagrados? Bueno, pues es un relato de apenas cinco minutos en el que los Arriaga plasman la historia e importancia del Museo Nacional de Antropología en nuestras vidas a través de un hilo conductor que une a todas las culturas ancestrales de México: los animales. Todas estas criaturas, dependiendo de su raza y condición, fueron veneradas por esos hombres y mujeres que vivieron en este territorio.

Es así como podrán ver la importancia que tenía el águila para los aztecas, el jaguar para los mayas y el venado para los huicholes. “Lo que observamos fue que había ciertos temas, que cruzaban de manera transversal todas las culturas prehispánicas. Entre ellas la muerte, los ciclos agrícolas y los animales”, declaró Guillermo Arriaga. Además, él mismo nos cuenta algunos mitos de estas culturas junto a imágenes de sus rituales, objetos, códices y hasta escenas de los lugares donde habitaban.

Sin duda, Animales Sagrados es una enorme experiencia audiovisual que tienen que ver al menos una vez si es que van de visita al Museo Nacional de Antropología. De verdad, no se van a arrepentir porque muestra en apenas unos minutos la riqueza de nuestra historia combinada con la tecnología que tenemos en la actualidad. Así que ya lo saben, tienen una cita a partir del 11 de diciembre en el Auditorio Jaime Torres Bodet dentro del museo.