Murió John le Carré, legendario novelista británico, a los 89 años

David John Moore Cornwell, legendario escritor británico y a quien el mundo conoció por su pseudónimo: John le Carré, falleció a los 89 años de edad la noche de este sábado 12 de diciembre en la ciudad de Cornwall a causa de una neumonía (no relacionada a COVID-19).

La noticia fue dada a conocer este domingo por la agencia literaria The Curtis Brown Group, en un comunicado escrito precisamente por su agente Jonny Geller. “Durante seis décadas, John le Carré dominó las listas de bestsellers y las páginas de reseñas con su monumental obra“, se lee en el texto escrito por Geller.

Famoso por sus obras relacionadas en el mundo del espionaje, inspiradas justamente en sus propias experiencias como espía de la inteligencia británica, John le Carré nació en 1931 y publicó su primera obra, Call For The Dead, a sus 30 años de edad, cuando aún trabajaba como agente secreto.

El salto a la fama mundial de John le Carré

Sin embargo, su gran salto a la fama en el mundo de la literatura se dio gracias a su tercera obra, El espía que vino del frío, publicada en 1963. Un año después quedaría al descubierto su identidad como espía británico por culpa del doble agente Kim Philby, quien en realidad trabajaba para la Unión Soviética (Philby psaría luego a ser la inspiración de “Gerald”, personaje de una de las obras más famosas de John le Carré: El Topo).

En palabras de Jonny Geller, el escritor británico “pasó a definir la era de la Guerra Fría” con sus ficciones sobre espionaje, especialmente gracias a su personaje más icónico: George Smiley. Para la gran mayoría, El espía perfecto, publicada en la década de los 80, es su obra maestra. ¿Su último libro? Agent Running in the Field, publicado apenas el año pasado.

John le Carré escribió un total de 25 novelas, varias de las cuales fueron llevadas a la pantalla —tal es el caso de The Spy Who Came In From The Cold, The Russia House y The Constant Gardener, entre otras— además de un volumen de sus memorias, The Pigeon Tunnel (2016)… hasta ahora se han vendido más de 60 millones de copias de sus libros.

“Todos los amantes de los libros, todos los interesados ​​en la condición humana, sentirán su pérdida. Hemos perdido una gran figura de la literatura inglesa, un hombre de gran ingenio, amabilidad, humor e inteligencia. He perdido a un amigo, un mentor y una inspiración”, expresó Jonny Geller sobre la partida del legendario John le Carré.