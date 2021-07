Dan Schneider niega las acusaciones de conducta sexual durante su tiempo en Nickelodeon

Alrededor de Nickelodeon hay un montón de historias de todo tipo que a cualquiera pueden dejar con el ojo cuadrado. Sin embargo, en los últimos años hubo un nombre dentro del canal de televisión que dio de que hablar, Dan Schneider, pues supuestamente había acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra e incluso aparecieron teorías donde mencionan que detrás de sus exitosos programas de televisión se escondían cosas un tanto turbias.

Fue en 2018 cuando el productor y creador de series como Kenan y Kel, Drake y Josh, iCarly, Victorious y más se separó del canal de televisión. En aquel momento se dijo que Schneider había salido bajo circunstancias extrañas y básicamente desapareció de los reflectores, pero ahora y gracias a su primera entrevista pública en casi tres años, Dan explicó cuáles fueron los verdaderos motivos por los que se terminó su relación con la cadena.

Dan Schneider habla sobre su salida de Nickelodeon

Resulta que hace unos días, The New York Times habló largo y tendido con Dan Scheneider. En ese artículo y para empezar, aclaro por qué dejó Nickelodeon. Al parecer, antes de que el productor dejara el canal, ViacomCBS lo investigó y de acuerdo con el artículo publicado por el periódico neoyorquino, a pesar de que la gran mayoría de los trabajadores lo elogiaron, también indicaron que muchas personas con las que colaboró lo veían como verbalmente abusivo.

Sobre su salida, Schneider dijo que no acabó en malos términos, pues aclaró que su decisión fue el resultado de un perido “agotador” que requería la entrega de hasta 50 episodios de programas cada año e insinuó que pronto regresaría a la televisión con un nuevo proyecto: “Me tomé un descanso para ocuparme de muchas cosas que había dejado de lado durante décadas. “Lo que haga después, quiero que supere lo que he hecho en el pasado”.

También aclaró las supuestas acusaciones de acoso sexual en su contra

El reportaje del New York Times también abordó un aspecto más controvertido de la supuesta salida de Dan Schneider. Al productor le preguntaron sobre las publicaciones y videos que hay en internet donde se plantea la relación que tenía con los niños actores de sus programas, pues hay ciertas tomas de sus programas donde enfocaba pies y supuestamente había insinuaciones sexuales en algunos chistes que se tomaron como “evidencia de algo más oscuro”.

Schneider mencionó que todas estas acusaciones eran “ridículas” y lamentó que las redes sociales amplificaran “cualquier mentira”. Negó cualquier intento de sexualizar a sus jóvenes actores e incluso señaló que la comedia en sus programas de televisión era totalmente inocente. Al respecto, el periódico dejó muy claro que a pesar de que la investigación de ViacomCBS en su contra era por mala conducta sexual, no hallaron pruebas ni evidencia de esto.

Si hubo algunas situaciones extrañas alrededor de Dan Schneider

Sin embargo, parece que no todo fue perfecto a la hora de trabajar con Dan Schneider, pues muchas personas dentro de Nickelodeon lo acusaron de que podía ser verbalmente abusivo mientras filmaban. Resulta que algunos de los involucrados en sus producciones señalaron hacía berrinches e incluso enviaba correos electrónicos cuando “lo sacaban de sus casillas”, pero esto no fue lo único que salió de aquella investigación.

Según el New York Times, entrevistó a más personas que estuvieron cerca de Schneider y declararon que en ocasiones pedía que le dieran masajes en los hombros y el cuello, pero también dijeron que tenía la costumbre de enviar mensajes de texto a los niños actores de sus programas fuera del horario de trabajo. De hecho, Jenette McCurdy de iCarly también reveló hace poco por qué dejó de actuar (ACÁ les contamos todo).

Por supuesto que no dudaron en preguntarle sobre estas situaciones y aunque no quiso desmentir estos detalles, se pronunció al respecto. “No podría, y no tendría una amistad a largo plazo y seguir contando con la lealtad comprobada de tanta gente si hubiera maltratado a mis actores de cualquier edad, especialmente a los menores”, concluyó Dan Schneider, dejando muy claro que siempre actuó de manera profesional.

A esto, añadió que si algunas personas le consideran una persona difícil, es porque tiene un alto nivel de exigencia a la hora de trabajar y que jamás ha hostigado a ninguna de sus jóvenes estrellas: “Estoy muy dispuesto a defender las cosas creativas en las que creo. Nunca he interactuado con los actores de ninguna forma, ni por mensajes de texto ni por ningún otro medio, que deba incomodar a nadie”.