“Daniel y Johnny son la mejor ensalada”: Entrevista con el elenco de ‘Cobra Kai’

Netflix adelantó el estreno de Cobra Kai para el 1 de enero de 2021.

Vivimos una época en la que la industria del cine y la televisión están llenos de remakes, precuelas, secuelas, spin-off y muchas producciones más que recuperan clásicos del pasado, para presentarlas a nuevas audiencias, o bien, continuar sus historias.

Los live action son el mejor ejemplo de hacia dónde se ha encaminado la industria en los últimos 10 años. La segundas, terceras, cuartas partes, demuestran que aquellos que están detrás de las películas y las series, prefieren apostar grandes presupuestos que apelen a la nostalgia antes que a las historias originales. Y no es algo que critiquemos, sino que resulta interesante pensar qué va a suceder después.

Desde luego, hemos visto (o veremos) el regreso de clásicos de la década de los 80 como Alien, Blade Runner, Mad Max, Bill and Ted, Indiana Jones, Terminator, Coming to America, Ghostbusters, Top Gun, y desde luego, The Karate Kid. Esta última historia, volvió en forma de una serie secuela titulada Cobra Kai que sigue la historia de sus protagonistas más de 30 años después.

Cobra Kai

En 2018, la primera temporada de Cobra Kai salió como parte de las originales de YouTube (Red y Premium) sin hacer mucho ruido. Lo mismo sucedió con su segunda temporada. A mediados de 2020, Netflix la llevó a su catálogo como una de las originales y meses después, dio luz verde a una tercera temporada.

Henos aquí. El éxito y la recepción fue tan grande, que la tercera entrega de Cobra Kai es una de las más esperadas de 2021. La primera fecha que Netflix le dio a esta serie, estaba programada para el 8 de enero; sin embargo, sorprendió a todos con el adelanto de esta entrega para el 1 de enero de 2021.

En su primera temporada, nos presentaron a Johnny Lawrence, un sujeto patético que no tiene nada bueno en su vida: no tiene un gran trabajo, las cosas con su familia no funcionaron y prefiere beber y aislarse del mundo. Cuando mira la televisión, ve que su peor enemigo, Daniel LaRusso, ha tenido éxito en todo: trabajo, dinero, familia y estabilidad emocional.

En Cobra Kai, Johnny sigue enojado y obsesionado con la pelea que en 1984, perdió contra Daniel, y aunque parezca increíble, esa derrota es la que define su vida. Hasta que un día, su vida cambia por completo cuando debe ayudar a un joven a derrotar a los matones que lo molestan, por lo que abre su propio dōjō para ayudar a quien lo necesite.

Sin embargo, Daniel cree que Johnny sigue siendo un desgraciado, por lo que vuelve a entrenar, pues cree que debe derrotarlo para evitar que entrene a los mismos que en 1984 le hicieron daño…

¿Qué podemos esperar?

La segunda temporada no tuvo el mismo impacto entre la audiencia que la primera entrega de Cobra Kai, pero siguió explorando cómo dos sujetos debían enfrentar primero los demonios de su pasado, para poder derrotar cualquier obstáculo del presente.

Sí, lo que queremos decir es que Cobra Kai es un divertido relato sobre la crisis de la edad media y los problemas que los adolescentes siempre han de enfrentar con o sin las artes marciales.

Entrevista por Cobra Kai

Platicamos con William Zabka y Ralph Macchio para que nos revelaran los secretos de la producción de la tercera entrega de Cobra Kai. Nos contaron sobre cómo fue que le entraron al proyecto para traer de vuelta sus personajes después de 34 años, la forma en que entrenaron en 1984 y este 2020, y desde luego, cómo se recuperan (¿o no?) de los golpes…

También tuvimos oportunidad de charlar con el resto del elenco principal: Mary Mouser (Samantha LaRusso), Peyton List (Tory Nichols), Jacob Bertrand (Hawk) y Xolo Madirueña (Miguel Diaz). Ellos nos platicaron del desarrollo de sus personajes, cómo es que la interacción se da en el set y en la historia que vemos en Cobra Kai y… ¡¿QUÉ SUCEDERÁ CON MIGUEL?!

No les contamos más. Aquí les dejamos la entrevista completa: