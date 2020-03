Estamos en una época en la que las películas sobre la vida de los rockstars más grandes de la historia son todo un éxito. Ya hemos tenido chance de ver las cintas de Bohemian Rhapsody y Rocketman de Freddie Mercury y Elton John respectivamente, sin embargo hay un montón de biopics interesantes planeadas a futuro, como la del gran David Bowie. Hace un tiempo anunciaron que el actor Johnny Flynn sería el encargado de darle vida al legendario músico en Stardust, pero por ahí hay otros nombres que están levantando la mano para interpretarlo y uno de ellos es Daniel Radcliffe.

Sí, no es broma. En una reciente entrevista que FOX News le hizo al conocido actor de Harry Potter para promocionar su más reciente película, Escape from Pretoria, le preguntaron bajita la mano si le gustaría aparecer en alguna biopic de músicos. Por supuesto que dijo que sí y al ser más específicos y pensando en el músico de sus sueños, Radcliffe mencionó que le gustaría ser el mismísimo Ziggy Stardust: “Si hablas como si fuera un sueño, a quién sería divertido interpretar y qué canciones sería genial cantar, entonces supongo que sería David Bowie. Tal vez algo punk o algo de los 70 que requiera menos capacidad de canto por mi parte. Eso podría ser bueno”.

Pero no nos emocionemos ni pensemos en cómo se vería Daniel con algunos de los miles de atuendos que el músico usó a lo largo de su carrera, pues según el actor de 30 años él no sería bueno para este tipo de películas: “En realidad no me quiero involucrar en eso. No creo que sea bueno, y ciertamente creo que hay gente que sería mejor. Y además, no necesitamos hacer una película sobre la vida de todos. Si fuera un músico que yo también amara, también habría esta especie de doble presión de no querer estropear una película sobre mi músico favorito”.

A pesar de esto, Daniel Radcliffe dijo que no perdía la esperanza de que un día algún director o productor interesado en contar otra faceta en la etapa del músico lo consideraran para interpretarlo. Al parecer el actor ya no quiere ser Harry Potter, sino ‘Starman’.