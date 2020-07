Dave Franco interpretará a Vanilla Ice en su próxima biopic ‘To The Extreme’

La frenética tendencia por hacer biopics musicales no se detiene en la industria cinematográfica. Bohemian Rhapsody de GK Films abrió el cofre de oro y todas las demás casas productoras están hambrientas por llevarse algo. Por ahí hemos escuchado nombres como Bee Gees y Aretha Franklin, pero ahora la industria voltea a ver a la estrella de los 90, Vanilla Ice, quien será interpretado por Dave Franco en su próxima biopic llamada To The Extreme.

También puedes leer: STAYIN’ ALIVE: PARAMOUNT ESTARÍA PLANEANDO HACER UNA BIOPIC DE LOS BEE GEES

Fue el año pasado cuando Production Weekly reveló que la biopic se iba a hacer, pero no soltaron muchos detalles al respecto de la producción. Pero ahora sabemos que Dave Franco será el interprete de Vanilla Ice y reveló que el tono de la película será similar al de The Disaster Artist, que fue dirigido por su hermano James Franco y basado en The Room de Tommy Wiseau.

“Con (‘The Disaster Artist’), la gente esperaba que hiciéramos una comedia amplia donde nos burlamos de Tommy Wiseau (director de ‘The Room’), pero cuanto más real lo interpretamos, más divertido y sincero fue – ese es el tono que queremos para este proyecto también”, Franco le dijo a Insider sobre To The Extreme.

La película, llamada así por el álbum debut de Vanilla Ice en 1990, se encuentra actualmente en preproducción debido a la pandemia de coronavirus. “Hemos estado en desarrollo durante un tiempo, pero nos estamos acercando cada vez más a la preproducción”, dijo el actor sobre la biopic.

Franco dijo que ya ha consultado a Vanilla Ice sobre el papel. “Rob es un tipo tan dulce e inteligente y ha sido de gran ayuda en el proceso de obtener todos los detalles correctos y hacernos conocer la información que el público no conoce“, dijo. “Simplemente hablando con él, no puedo evitar pensar en todos los retos a los que me voy a enfrentar para prepararme para el papel”.

Otras biopics en camino

Para que vean que la industria le está tirando con todo a las biopics musicales, les dejamos algunas de las que vienen en camino y que son realmente emocionantes. Por aquí hay gustos para todos, aunque los verdaderos amantes de la música se emocionarán por todos los nombres que verán por aquí.

Respect de Aretha Franklin

Lemmy Kilmister

Budy Holly

Ozzy Osbourne (otra vez)

Whitney Houston

Stardust de David Bowie

Bee Gees