Dave Grohl y su mamá estrenan la serie ‘From Cradle To Stage’ en Paramount+

No nos queda la menor duda de que Dave Grohl es uno de los músicos que más trabaja en la industria. Si no está componiendo o de gira con los Foo Fighters, cuenta sus propias historias en Instagram y nos regala momentos memorables (como cuando sorprendió a un enfermero que estaba enfrentando al COVID). Sin embargo, este último año le dio por entrarle a otros proyectos que no tienen que ver como tal con crear canciones.

Hace unas semanas, el ex baterista de Nirvana estrenó un documental llamado What Drive Us, donde juntó a un montón de músicos famosos para hablar sobre lo importante que es para las bandas salir de gira en camioneta antes de saltar a la fama (si no la han visto, ACÁ les dejamos 5 razones para no perdérselo) . Pero esta no es la única producción en la que ha estado trabajando, pues también dijo que se venía otra cosa sumamente especial.

Dave Grohl y su mamá llegan a Paramount+

Dave Grohl anunció días después que llegaría a Paramount+ una serie en la que saldría su propia mamá, Virginia Grohl. El nombre de este proyecto es From Cradle To Stage, el cual está inspirado en el libro que la madre del líder de los Foo Fighters publicó hace unos años y que trata sobre la exploración personal de la relación especial entre músicos exitosos y sus mamás, una faceta que muy pocas veces conocemos de los artistas.

Además de ver a Dave y su jefecita, durante los seis episodios contarán con un montón de invitados especiales. Para que se den una idea, en esta producción tendremos chance de ver a Dan Reynolds de Imagine Dragons, Pharrell Williams, Miranda Lambert, Brandi Carlile, Tom Morello y Geddy Lee acompañados de sus señoras madres. Así que como verán, esta será una historia muy personal que promete y mucho.

El líder de los Foo Fighters quiere dejar un gran mensaje con esta serie

La finalidad de From Cradle To Stage es descubrir la importancia y el impacto que han tenido estas mujeres en sus vidas y explorar la educación de cada uno y las herramientas que recibieron como jóvenes talentos para sobrevivir a la turbulencia del éxito. Sobre la finalidad de la serie y lo que quiere que el espectador se lleve con esta producción, Dave Grohl quiere que todos aprecien el cariño y el amor de sus jefecitas:

“Creo que la relación entre un músico y su madre es muy importante porque es la base de su comprensión del amor, que seguramente es la musa más grande de todo artista. Tener la oportunidad de viajar por Estados Unidos y contar las historias de estas increíbles mujeres detrás del telón no solo arrojó algo de luz sobre la música que inspiraron, sino que también me hizo apreciar el amor de mi propia madre, mi mejor amiga. No hace falta decir que todos estamos en deuda con las mujeres que nos han dado la vida. Porque sin ellas, no habría música”.

Recuerden que los seis episodios de From Cradle To Stage, la nueva serie de Dave Grohl y su mamá, Virginia, ya están disponibles a partir del 25 de junio y en exclusiva en el catálogo de Paramount+. Y si ustedes todavía no se convencen de verla, acá les dejamos el tráiler oficial:

Y ya aprovechando que andamos hablando de Dave Grohl, hace poco tuvimos chance de platicar con el mero mero de los Foo Fighters. Además de platicar sobre su rola “Shame Shame” y los detalles de su décimo material discográfico, Medicine At Midnight, el cantante y guitarrista nos contó sus pensamientos sobre el aniversario de la banda. Si todavía no han checa esa entrevista, la pueden checar a continuación: