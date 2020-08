¡David Attenborough y Hans Zimmer se juntan en el nuevo documental de ‘Planet Earth’!

Los meses de cuarentena nos tienen ansiado escaparnos al mundo natural. Nos tienen imaginando las montañas, el profundo océano, la selva y el bosque. Tal vez ahorita la crisis económica y de salud no nos de chance de viajar en cuerpo, pero la BBC Earth se quiere encargar de que vayamos en mente. En un nuevo anuncio, la cadena británica reveló la colaboración de Sir David Attenborough y Hans Zimmer para el documental Planet Earth: A Celebration.

Así es, fanáticos de las series documentales naturales. Nada más y nada menos que David Attenborough, el legendario escritor y presentador de las famosas series naturales The Pattern of Animals, Life, Wildlife on One, The Blue Planet y Planet Earth, es el encargado de narrar esta nueva entrega. Por su parte, uno de los más grandes compositores de la historia del cine, Hans Zimmer, es el encargado de musicalizar el documental junto al rapero Dave.

‘Planet Earth: A Celebration’

Planet Earth: A Celebration contará de ocho videos de vida salvaje tomados de Planet Earth II y Blue Planet II, así como nueva música de Dave (tocando el piano de cola) y la Orquesta de Conciertos de la BBC. Zimmer, se encargó de reelaborar secciones de su anterior score de Planet Earth.

“La BBC ha lanzado esta increíble colección de secuencias de dos de las series de historia natural más comentadas de los últimos años, Planet Earth II y Blue Planet II, como un regalo espectacular para los espectadores”, dijo Tony Hall, director general de la BBC.

“Con una nueva narración del brillante David Attenborough, una nueva partitura de Hans Zimmer y el equipo de Bleeding Fingers interpretada por la BBC Concert Orchestra con Dave en el piano, este emocionante viaje alrededor del mundo promete levantar el ánimo de todos”, finalizó.

También puedes leer: COMO EN LA TELE: DAVID ATTENBOROUGH ESTÁ DANDO CLASES DE GEOGRAFÍA EN LÍNEA

Por su parte, el rapero británico Dave, dijo sobre su participación en el proyecto: “Siempre he sido fanático de los poderosos documentales de historia natural”, dijo Dave en un comunicado. “Este es un programa donde la naturaleza y la música se unen, por lo que fue correcto que prestara mi talento, mi tiempo y mi atención a este proyecto. Fue un placer trabajar junto a Sir David Attenborough y Hans Zimmer”.

El año pasado, Dave ganó el Premio Mercury por su álbum debut Psychodrama. A principios de este año, también condenó a Boris Johnson durante la presentación de su canción “Black” en los Premios BRIT 2020.

Planet Earth: A Celebration se transmitirá el 31 de agosto en el Reino Unido, mientras que en el resto del mundo aún no se confirma.