Qué maravilla: David Lynch aparecerá en ‘The Fabelmans’, la nueva cinta de Steven Spielberg

Cuando pensamos en cine, se nos pueden venir a la cabeza un montón de nombres, sobre todo si consideramos algunos de los mejores cineastas de la historia del séptimo arte. Podríamos nombrar un montón de ejemplos de hombres y mujeres que hicieron películas excepcionales, pero en esta ocasión queremos hablar sobre dos de los directores más importantes de los últimos tiempos, los grandiosos David Lynch y Steven Spielberg.

Desde que arrancaron con sus carreras, ambos nos han presentado cintas que nos dejaron con el ojo cuadrado, como Eraserhead, Mullholland Drive, Blue Velvet, Wild at Heart o Jaws, E.T., el extraterrestre, La lista de Schindler, Jurassic Park y Saving Private Ryan respectivamente. Sin embargo, después de tanto tiempo influyendo en un montón de generaciones, estas dos mentes creativas tan importantes se unirán en un proyecto interesante.

David Lynch tendrá un papel secreto en la nueva película de Steven Spielberg

Resulta que luego de estrenaron en 2021 su propia versión de West Side Story (POR ACÁ pueden checar nuestra entrevista con Ansel Elgort y Rita Moreno al respecto), Steven Spielberg se encuentra en la producción de una nueva película llamada The Fabelmans. Y quizá lo que más nos llamó la atención fue saber que el mismísimo David Lynch participará en esta cinta aunque no como está acostumbrado, sentado en la silla de director.

De acuerdo con Variety, Lynch se unirá al elenco de este proyecto en un papel secreto. El cineasta no es ajeno a esta frente a las cámaras, ya que ha protagonizado algunas de sus producciones, como cuando interpretó al agente del FBI, Gordon Cole en Twin Peaks y sus respectivas precuelas y películas. Además, también ha prestado su voz para distintas series animadas para adultos, como Family Guy y Robot Chicken, así que como verán, tiene mucha experiencia.

El elenco y la historia de esta cinta pintan muy bien

Además de David Lynch, en el reparto de The Fabelmans están confirmados nombres importantes dentro de la industria cinematográfica, como Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, la actriz revelación de Once Upon a Time in Hollywood, Julia Butters y la estrella emergente Gabriel LaBelle. Por si esto no fuera suficiente, la historia de esta cinta también pinta algo sumamente interesante y personal.

Según la misma fuente, Steven escribió el guión de la película junto a Tony Kirshner –que también trabajó con él en West Side Story– y básicamente se centra en la infancia de Spielberg en Arizona, con Williams y Dano como personajes inspirados en sus padres. Rogen asume un papel influenciado por su tío, LaBelle interpreta a un aspirante a cineasta llamado Sammy, mientras que Butters da vida a su hermana, Anne.

A resumidas cuentas, The Fabelmans será una cinta casi biográfica que sin duda significará una nueva faceta por explorar dentro de la enorme trayectoria de Steven Spielberg. Por ahora y si las cosas siguen como están, Universal Pictures estrenaría la película el próximo 23 de noviembre, así que solo queda esperar para verla y checar cuál es el misterioso papel que interpretará el gran David Lynch dentro de esta curiosa historia.