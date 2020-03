La mayoría de las personas, al menos los que se consideran amantes del cine, atraviesan una etapa oscura en la que David Lynch se vuelve la persona más genial, interesante, importante e indescifrable de su vida. Ver sus películas, desde Eraserhead hasta Inland Empire, es todo un culto y una manera de entender que el cine no tiene límites.

Y ninguno podremos coincidir en el significado de cada escena de las películas de Lynch, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que no son cintas para que los niños vean. Primero porque si con todos tus años de vida no le entendiste, un niño menos, y lo más probable es que se asuste (más que tú cuando sale la vagabunda en Mulholland Drive).

Por eso es toda una sorpresa (buena, claro está) que David Lynch vaya a llegar al catálogo de Disney+. Tal y como lo leyeron. Sí, sabemos que Disney+, la plataforma de streaming de la compañía del ratón, no ha llegado a México, pero eventualmente lo hará y de alguna manera son buenas noticias.

Nota: Los primeros reportes anunciaron que Disney+ llegaría a México a finales de 2020, sin una fecha exacta. Luego, comenzaron rumores (que nunca fueron confirmados) que por el coronavirus y la necesidad de que la gente se mantuviera en casa, se adelantaría. Mientras no digan nada oficial, tendremos que esperar un poco más.

La película de Lynch llegará a Disney+ es The Straight Story a partir del 3 de abril. Todos aquellos con membresía o cuenta registrada, podrán verla como parte de los contenidos originales y “ajenos” de esta plataforma.

The Straight Story, basada en hechos reales en cuanto al personaje principal, nos presenta a Alvin Straight, un anciano que se entera que su hermano se encuentra muy enfermo. Sin poder manejar y sin dinero para viajar, toma su podadora y decide emprender el viaje de cientos de kilómetros él mismo. En el trayecto se encuentra con personajes extraños a los que parece darles una lección de vida simple.

El elenco está conformado por Richard Farnsworth, Sissy Spacek y Harry Dean Stanton. Farnsworth recibió una nominación al Oscar por su trabajo. Así que, poniendo en perspectiva todo el asunto, no es tan increíble que Lynch llegue a Disney+ con esta película…

Y ahora les va lo que pocos saben. En 1999, Disney fue la que lanzó The Straight Story, la cual se convertiría en un éxito total en todo el mundo, una competidora de la Palma de Oro en Cannes y un éxito en críticas. Además, fue elogiada por mostrar, una vez más, el dominio de Lynch en el mundo del cine.

En Netflix se encuentra disponible el cortometraje What Did Jack Do?, protagonizada por el mismo Lynch y un mono capuchino, y la primera y única temporada del regreso de Twin Peaks con el misterioso Dale Cooper. En Prime Video está disponible Dune de 1984, la cual tendrá una reinterpretación este 2020 por parte de Denis Villeneuve.